https://fr.sputniknews.africa/20250902/aiea-afrique-si-les-etats-africains-mutualisaient-les-efforts-le-nucleaire-civil-est-il-possible-1077767247.html

AIEA-Afrique: "Si les États africains mutualisaient les efforts" le nucléaire civil est-il possible?

AIEA-Afrique: "Si les États africains mutualisaient les efforts" le nucléaire civil est-il possible?

Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Soter-Caïus DOVI, chef d’entreprise togolais en France, décortique le rapport de l’AIEA du 1er août, prévoyant une... 02.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-02T10:41+0200

2025-09-02T10:41+0200

2025-09-02T10:56+0200

afrique en marche

podcasts

afrique

agence internationale de l'énergie atomique (aiea)

nucléaire civil

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/02/1077767075_0:8:740:424_1920x0_80_0_0_f923b15d5357d7e0d38b51014dc06cd7.jpg

AIEA-Afrique: "Si les États africains mutualisaient leurs efforts" le nucléaire civil serait-il possible? Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Soter-Caïus DOVI, chef d’entreprise togolais en France, décortique le rapport de l’AIEA du 1er août, prévoyant une démultiplication des capacités électronucléaires de l’Afrique d’ici 2050. De son côté, l’économiste malien Modibo Mao Makalou aborde les ressources de l’Afrique en or et autres minerais.

"En réalité, le rapport publié le 1er août par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), sous le titre ‘Outlook for nuclear energy in Africa’, anticipe une dynamique réaliste suggérant que l’Afrique s’apprêtait à multiplier par dix ses capacités électronucléaires d’ici 2050", affirme à Radio Sputnik Afrique Soter-Caïus DOVI, chef d’entreprise togolais en France et président fondateur de la Plateforme de référence pour les applications nucléaires en Afrique (PRANA). Il souligne que si "les États africains apprenaient à mutualiser leurs efforts pour atteindre cet objectif, ce dernier deviendrait tout à fait réaliste et atteignable".De son côté, l’économiste malien Modibo Mao Makalou, ancien Sherpa de la Commission de l’Union Africaine et du Nouveau partenariat pour le développement (NEPAD), affirme que "l'Afrique regorge de réserves considérables d’or et de minéraux essentiels (cobalt, lithium, coltan, manganèse, cuivre, nickel, fer...) à la transition énergétique. Une judicieuse et efficiente exploitation et commercialisation de ces minéraux permettrait de générer des revenus substantiels et offrir un espace budgétaire considérable pour les gouvernements africains en vue de financer le développement durable, d'augmenter et de diversifier la production nationale pour minimiser les chocs exogènes liés aux volatilités des prix des matières premières brutes afin de créer des emplois décents et durables et d'améliorer le niveau de vie dans toute l'Afrique".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, afrique, agence internationale de l'énergie atomique (aiea), nucléaire civil, аудио