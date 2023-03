https://fr.sputniknews.africa/20230329/comment-sauver-lhumanite-par-lenergie-nucleaire-un-nouveau-film-doliver-stone-y-repond-1058350799.html

Comment sauver l’humanité par l’énergie nucléaire? Un nouveau film d’Oliver Stone y répond

Le cinéaste américain oscarisé Oliver Stone, auteur de documentaires sur la situation en Ukraine et sur le Président russe, a tourné un documentaire en faveur de l’énergie nucléaire.Baptisé Nuclear Now, l’opus sortira fin avril, selon le site officiel.Dans la bande-annonce diffusée, le réalisateur et plusieurs experts expliquent que l'énergie nucléaire est l'avenir. Tandis que le charbon et le gaz seraient une menace pour la planète.Un moyen de faire face au changement climatiqueD’après une légende accompagnant la bande-annonce, Oliver Stone "révèle la véritable histoire de l'énergie nucléaire et son potentiel pour résoudre le problème du changement climatique".Le film vise également à dissiper les craintes liées à l’énergie nucléaire, "qui est bien plus inoffensive que les émissions de gaz à effet de serre" et d’autres sources de l’énergie:Selon un autre spécialiste, présent dans le documentaire, les déchets nucléaires "ne sont rien comparés au problème du changement climatique".Le film sera projeté dans les salles de cinéma américaines à partir du 28 avril et sera ensuite disponible sur les plateformes de streaming.

