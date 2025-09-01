https://fr.sputniknews.africa/20250901/nigeria-la-production-gaziere-en-hausse-de-858-en-juillet-1077703718.html

Nigeria: la production gazière en hausse de 8.58% en juillet

Nigeria: la production gazière en hausse de 8.58% en juillet

La production gazière au Nigeria a atteint 7,59 milliards de pieds cubes par jour en juillet 2025, en hausse de 8,58% par rapport à la même période de l'année... 01.09.2025

Au cours des trois dernières années, l'industrie gazière nigériane a connu "une croissance soutenue", avec une production journalière moyenne en hausse de 9,84% par rapport à l'année 2023, tout en poursuivant les efforts de décarbonisation du secteur, précise un communiqué de la Commission nigériane de réglementation du pétrole en amont (NUPRC).Dans ce sens, le régulateur fait état d'une baisse significative du torchage du gaz, en parallèle avec la hausse soutenue de la production, en phase avec son engagement de zéro brûlage d'ici 2030 et de la réduction de l'empreinte environnementale du secteur.L’orientation de l’industrie vers des pratiques plus durables est soutenue par plusieurs initiatives lancées par le régulateur dont le Programme nigérian de commercialisation du gaz torché et le plan directeur de décarbonation et de durabilité, fait remarquer le communiqué.D’après la même source, près de 36% de la production gazière a été destinée à l'exportation, 27,82 % acheminée vers le marché intérieur, tandis que 29,13 % a été utilisée pour les opérations sur les champs et en usine.Leader de la production pétrolière en Afrique, le Nigeria figure également parmi les principaux fournisseurs du gaz naturel en Afrique, grâce à ses vastes réserves gazières et une infrastructure industrielle en développement constant.

