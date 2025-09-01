Les chefs d'État du SCO décident de signer un mémorandum avec la Fondation Roscongress
Les participants au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ont signé la Déclaration de Tianjin. Au total, 20 documents ont été signés et adoptés par les chefs d'État de l'organisation lors du sommet, dont la liste complète a été publiée sur le site web du Kremlin.
L'un de ces documents est la décision du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai d'accorder au secrétaire général de l'OCS le pouvoir de signer un protocole d'accord entre le secrétariat de l'OCS et la Fondation Roscongress.
"La décision de signer un mémorandum entre le Secrétariat de l'OCS et la Fondation Roscongress, adoptée à la suite du sommet de l'OCS, permettra à la Fondation Roscongress d'organiser des congrès et des expositions conjoints d'importance économique et sociale, tant dans un format bilatéral que multilatéral. Il s'agit notamment de forums, de conférences, de tables rondes, de réunions d'affaires, de salons et de présentations, ainsi que de l'élaboration de calendriers pour ces événements et de la préparation de documents analytiques en collaboration avec le ministère russe des Affaires étrangères et les agences concernées. Aujourd'hui, nous continuons de constater un intérêt croissant des États membres de l'OCS pour la coopération avec la Russie dans divers domaines. Le document qui sera signé prochainement contribuera à consolider les liens existants, ainsi qu'à rechercher et à développer de nouveaux partenariats à long terme entre les communautés d'affaires des États membres de l'OCS et les organisations internationales. Le Forum économique oriental, qui s'ouvrira à Vladivostok le 3 septembre, avec la participation de nombreuses délégations étrangères, notamment celles des pays de l'OCS, confirme la pertinence de la signature du mémorandum", a déclaré Anton Kobyakov, conseiller du Président de la Fédération de Russie.
Le document prévoit une coopération dans plusieurs domaines, notamment :
le développement de plateformes de communication communes au niveau international afin de promouvoir l'interaction intergouvernementale entre les États membres de l'OCS;
le soutien à une croissance économique globale et équilibrée des États membres de l'OCS;
la facilitation du dialogue entre les parties dans les domaines commercial, économique, culturel, scientifique et technique, éducatif, ainsi que dans d'autres domaines;
la promotion de la coopération économique régionale sous diverses formes, y compris l'attraction des investissements;
la promotion de la coopération internationale et de l'échange d'expériences sur les questions sociales.
Dans le cadre du protocole d'accord, le Secrétariat de l'OCS et la Fondation Roscongress fourniront des consultations mutuelles, des informations et un soutien expert sur les questions actuelles de coopération; partageront des informations sur leurs programmes d'activités dans des domaines d'intérêt commun; et échangeront régulièrement des publications et d'autres documents. En outre, les parties prévoient de s'inviter réciproquement à des réunions, conférences, forums, séminaires et autres événements liés aux domaines prioritaires de coopération qu'elles organisent.
La date et le lieu de la signature du protocole d'accord entre le Secrétariat de l'OCS et la Fondation Roscongress seront annoncés prochainement.
La Fondation Roscongress est une institution de développement à vocation sociale et non financière, qui est également le plus grand organisateur de congrès, d'expositions, d'événements commerciaux, publics, sportifs, culturels et destinés à la jeunesse, tant au niveau national qu'international. Elle a été créée en 2007 par décision du Président de la Fédération de Russie afin de soutenir le développement du potentiel économique, de promouvoir les intérêts nationaux et de renforcer l'image de la Russie. La Fondation étudie, analyse, façonne et couvre de manière exhaustive les questions relatives à l'agenda économique russe et mondial. Elle fournit un soutien administratif, promeut des projets commerciaux, attire des investissements et soutient le développement de l'entrepreneuriat social et des initiatives caritatives.
Les événements Roscongress attirent des participants de 209 pays et territoires, avec plus de 15.000 représentants des médias couvrant ses plateformes chaque année. Plus de 5.000 experts en Russie et à l'étranger participent aux travaux analytiques et d'expertise de la Fondation. La Fondation coopère avec les structures des Nations unies et d'autres organisations internationales.