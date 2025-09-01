https://fr.sputniknews.africa/20250901/les-chefs-detat-du-sco-decident-de-signer-un-memorandum-avec-la-fondation-roscongress-1077745167.html

Les chefs d'État du SCO décident de signer un mémorandum avec la Fondation Roscongress

Les chefs d'État du SCO décident de signer un mémorandum avec la Fondation Roscongress

Sputnik Afrique

Les participants au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ont signé la Déclaration de Tianjin. Au total, 20 documents ont été signés et... 01.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-01T19:15+0200

2025-09-01T19:15+0200

2025-09-01T19:15+0200

organisation de coopération de shanghai (ocs)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/01/1077744981_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_513ed8a7552599b39ea6ddfa356e1ec1.jpg

L'un de ces documents est la décision du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai d'accorder au secrétaire général de l'OCS le pouvoir de signer un protocole d'accord entre le secrétariat de l'OCS et la Fondation Roscongress.Le document prévoit une coopération dans plusieurs domaines, notamment :Dans le cadre du protocole d'accord, le Secrétariat de l'OCS et la Fondation Roscongress fourniront des consultations mutuelles, des informations et un soutien expert sur les questions actuelles de coopération; partageront des informations sur leurs programmes d'activités dans des domaines d'intérêt commun; et échangeront régulièrement des publications et d'autres documents. En outre, les parties prévoient de s'inviter réciproquement à des réunions, conférences, forums, séminaires et autres événements liés aux domaines prioritaires de coopération qu'elles organisent.La date et le lieu de la signature du protocole d'accord entre le Secrétariat de l'OCS et la Fondation Roscongress seront annoncés prochainement.La Fondation Roscongress est une institution de développement à vocation sociale et non financière, qui est également le plus grand organisateur de congrès, d'expositions, d'événements commerciaux, publics, sportifs, culturels et destinés à la jeunesse, tant au niveau national qu'international. Elle a été créée en 2007 par décision du Président de la Fédération de Russie afin de soutenir le développement du potentiel économique, de promouvoir les intérêts nationaux et de renforcer l'image de la Russie. La Fondation étudie, analyse, façonne et couvre de manière exhaustive les questions relatives à l'agenda économique russe et mondial. Elle fournit un soutien administratif, promeut des projets commerciaux, attire des investissements et soutient le développement de l'entrepreneuriat social et des initiatives caritatives.Les événements Roscongress attirent des participants de 209 pays et territoires, avec plus de 15.000 représentants des médias couvrant ses plateformes chaque année. Plus de 5.000 experts en Russie et à l'étranger participent aux travaux analytiques et d'expertise de la Fondation. La Fondation coopère avec les structures des Nations unies et d'autres organisations internationales.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

organisation de coopération de shanghai (ocs)