https://fr.sputniknews.africa/20250901/cette-politique-de-visa-est-une-arme-de-souverainete-1077739470.html

"Cette politique de visa est une arme de souveraineté"

"Cette politique de visa est une arme de souveraineté"

Sputnik Afrique

Pour obtenir un visa nigérien, les Européens devront désormais se déplacer à Genève, Moscou ou Ankara pour en faire la demande. Au micro de Sputnik Afrique, le... 01.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-01T17:30+0200

2025-09-01T17:30+0200

2025-09-01T17:33+0200

zone de contact

podcasts

afrique

visas

niger

souveraineté

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/01/1077739287_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_2e88f6d364f74b1a0389ea6ce5e9dbd1.jpg

"Cette politique de visa est une arme de souveraineté" Sputnik Afrique Pour obtenir un visa nigérien, les Européens devront désormais se déplacer à Genève, Moscou ou Ankara pour en faire la demande. Au micro de Sputnik Afrique, le juriste nigérien Bana Ibrahim a décrypté les dessous de cette décision des autorités nigériennes.

"Ces restrictions mettent en lumière l'importance de valoriser nos partenaires sincères, et respectueux, plutôt que ceux qui cherchent à nous dominer", a déclaré Bana Ibrahim, juriste nigérien.Retrouvez également dans cette émission:- Paul Antoine, analyste français, sur la situation politique en France;- Egountchi Behanzin, président de la Ligue de Défense Noire-Africaine sur l'arret du programme Target Malaria de Bill Gates au Burkina Faso;- Fara Ndiaye, co-fondatrice de l'ONG Sénégalaise Speak Up, sur l'Union Africaine qui s'est jointe à l'initiative visant à une représentation fidèle de l'Afrique sur la carte du monde.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, afrique, visas, niger, souveraineté, аудио