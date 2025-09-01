https://fr.sputniknews.africa/20250901/cette-politique-de-visa-est-une-arme-de-souverainete-1077739470.html
17:30 01.09.2025 (Mis à jour: 17:33 01.09.2025)
Pour obtenir un visa nigérien, les Européens devront désormais se déplacer à Genève, Moscou ou Ankara pour en faire la demande. Au micro de Sputnik Afrique, le juriste nigérien Bana Ibrahim a décrypté les dessous de cette décision des autorités nigériennes.
"Ces restrictions mettent en lumière l'importance de valoriser nos partenaires sincères, et respectueux, plutôt que ceux qui cherchent à nous dominer", a déclaré Bana Ibrahim, juriste nigérien.
"Donc cette politique de visa est une arme de souveraineté, comme vous le savez, au même titre que la monnaie, l'énergie ou l'armée. Donc en posant ces règles strictes, notre pays affirme également d'une certaine manière que désormais, ceux qui veulent venir devront le faire dans le respect de nos règles et non dans le dédain de nos concitoyens", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Paul Antoine, analyste français, sur la situation politique en France;
- Egountchi Behanzin, président de la Ligue de Défense Noire-Africaine sur l'arret du programme Target Malaria de Bill Gates au Burkina Faso;
- Fara Ndiaye, co-fondatrice de l'ONG Sénégalaise Speak Up, sur l'Union Africaine qui s'est jointe à l'initiative visant à une représentation fidèle de l'Afrique sur la carte du monde.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact