Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20250831/poutine-participe-a-la-reunion-du-conseil-des-chefs-detat-de-locs-en-chine---video-1077655953.html
Poutine participe à la réunion du Conseil des chefs d'État de l'OCS en Chine
Poutine participe à la réunion du Conseil des chefs d'État de l'OCS en Chine
Sputnik Afrique
Plusieurs dirigeants étrangers sont arrivés à Tianjin, dans le nord de la Chine, pour participer au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui... 31.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-31T13:57+0200
2025-08-31T13:58+0200
vladimir poutine
chine
organisation de coopération de shanghai (ocs)
sommet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1f/1077654356_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd4455301fded13e815a7d94b99be04d.png
Créée en 2001, l'OCS a pour ambition de discuter des questions de sécurité mutuelle ainsi que de la coopération politique et militaire entre ses dix pays membres que sont la Chine, l'Inde, la Russie, la Biélorussie, le Pakistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et l'Iran.L'OCS représente presque la moitié de la population mondiale et 23,5% du PIB de la planète.
chine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Poutine participe à la réunion du Conseil des chefs d'État de l'OCS en Chine
Sputnik Afrique
Poutine participe à la réunion du Conseil des chefs d'État de l'OCS en Chine
2025-08-31T13:57+0200
true
PT14M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1f/1077654356_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_39446d44d1d3acee8434cb62c7a96223.png
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir poutine, chine, organisation de coopération de shanghai (ocs), sommet, видео
vladimir poutine, chine, organisation de coopération de shanghai (ocs), sommet, видео

Poutine participe à la réunion du Conseil des chefs d'État de l'OCS en Chine

13:57 31.08.2025 (Mis à jour: 13:58 31.08.2025)
© Ruptly
S'abonner
Plusieurs dirigeants étrangers sont arrivés à Tianjin, dans le nord de la Chine, pour participer au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui s’ouvre dimanche.
Créée en 2001, l'OCS a pour ambition de discuter des questions de sécurité mutuelle ainsi que de la coopération politique et militaire entre ses dix pays membres que sont la Chine, l'Inde, la Russie, la Biélorussie, le Pakistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et l'Iran.
L'OCS représente presque la moitié de la population mondiale et 23,5% du PIB de la planète.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала