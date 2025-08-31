https://fr.sputniknews.africa/20250831/poutine-participe-a-la-reunion-du-conseil-des-chefs-detat-de-locs-en-chine---video-1077655953.html
Poutine participe à la réunion du Conseil des chefs d'État de l'OCS en Chine
Plusieurs dirigeants étrangers sont arrivés à Tianjin, dans le nord de la Chine, pour participer au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui...
Créée en 2001, l'OCS a pour ambition de discuter des questions de sécurité mutuelle ainsi que de la coopération politique et militaire entre ses dix pays membres que sont la Chine, l'Inde, la Russie, la Biélorussie, le Pakistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et l'Iran.L'OCS représente presque la moitié de la population mondiale et 23,5% du PIB de la planète.
13:57 31.08.2025 (Mis à jour: 13:58 31.08.2025)
Plusieurs dirigeants étrangers sont arrivés à Tianjin, dans le nord de la Chine, pour participer au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui s’ouvre dimanche.
Créée en 2001, l'OCS a pour ambition de discuter des questions de sécurité mutuelle ainsi que de la coopération politique et militaire entre ses dix pays membres que sont la Chine, l'Inde, la Russie, la Biélorussie, le Pakistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et l'Iran.
L'OCS représente presque la moitié de la population mondiale et 23,5% du PIB de la planète.