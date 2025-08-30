https://fr.sputniknews.africa/20250830/la-chine-sur-le-marche-automobile-russe-1077640346.html
La Chine sur le marché automobile russe
En 2022, certains producteurs de voitures occidentaux ont limité leurs exportations vers la Russie après le début de son opération militaire spéciale. Cela n'a...
En 2022, certains producteurs de voitures occidentaux ont limité leurs exportations vers la Russie après le début de son opération militaire spéciale. Cela n’a fait qu’intensifier la coopération économique entre Moscou et Pékin.