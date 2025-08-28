https://fr.sputniknews.africa/20250828/on-a-convaincu-nos-nations-que-lexploitation-de-nos-ressources-minieres-nest-pas-une-priorite-1077556856.html

"On a convaincu nos nations que l'exploitation de nos ressources minières n'est pas une priorité"

"On a convaincu nos nations que l'exploitation de nos ressources minières n'est pas une priorité"

“On avait convaincu nos nations que l'exploitation de nos ressources minières n'étaient pas une priorité” Sputnik Afrique À Moscou, le Burkina Faso a laissé une empreinte indélébile lors du Festival international de musique militaire de la Tour Spasskaïa, tandis qu’en parallèle, les voix africaines s’élèvent pour souligner l’immense potentiel d’investissement que recèle le continent, à l’occasion du Forum mondial “Nouvelle Ère” qui s’est déroulé du 20 au 21 août.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous vous emmenons d’abord sur la mythique Place Rouge, où les cuivres et les percussions du Burkina Faso ont fait vibrer la 17ᵉ édition du Festival international de musique militaire. Le ministre burkinabè de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouedraogo, raconte avec émotion cette participation historique. Pour lui, la réussite de ce rendez-vous tient à une organisation sans faille.Mais ce qui a distingué le Burkina Faso, c’est avant tout son choix de mettre en avant les rythmes et les instruments de son héritage culturel. Balafon, calebasse, djembé et bendré ont rejoint trompettes et saxophones pour créer une symphonie nouvelle. Selon Gilbert Ouedraogo, ce métissage sonore a été une véritable révélation pour les spectateurs russes.Puis, direction le terrain économique. Idrissa Ouédraogo, directeur général du Burkina Meta et consul commercial de l’Organisation internationale de coopération eurasienne au Burkina Faso, a partagé des perspectives éclairantes sur les opportunités d’investissement en Afrique lors d'une interview avec Sputnik Afrique. Cet échange a eu lieu en marge du Forum mondial “Nouvelle Ère”, qui s'est tenu à Moscou, du 20 au 21 août.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

