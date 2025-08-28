Afrique
Commerce entre la Russie et la Chine
Commerce entre la Russie et la Chine
Vladimir Poutine effectuera une visite en Chine du 31 août au 3 septembre. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont doublé en sept ans. Retrouvez plus... 28.08.2025, Sputnik Afrique
multimédia, chine, russie
multimédia, chine, russie, инфографика

Commerce entre la Russie et la Chine

21:34 28.08.2025
Vladimir Poutine effectuera une visite en Chine du 31 août au 3 septembre. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont doublé en sept ans. Retrouvez plus de détails dans l'infographie de Sputnik.
