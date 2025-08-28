https://fr.sputniknews.africa/20250828/commerce-entre-la-russie-et-la-chine-1077466190.html
Commerce entre la Russie et la Chine
Commerce entre la Russie et la Chine
Sputnik Afrique
Vladimir Poutine effectuera une visite en Chine du 31 août au 3 septembre. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont doublé en sept ans. Retrouvez plus...
Vladimir Poutine effectuera une visite en Chine du 31 août au 3 septembre. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont doublé en sept ans. Retrouvez plus de détails dans l'infographie de Sputnik.