Ce qui signifie la prochaine visite de Poutine en Chine sur fond du 80e anniversaire de la Victoire

La prochaine visite de Poutine à Pékin illustre la volonté de la Russie et de la Chine de défendre les acquis de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le... 28.08.2025, Sputnik Afrique

russie

chine

Les dirigeants et chefs de gouvernement de 26 États participeront aux cérémonies commémorant le 80e anniversaire de la fin de cette guerre en Chine, début septembre, a indiqué l’agence Xinhua. Outre Vladimir Poutine, l’agence a également mentionné la présence de Kim Jong-un.

2025

