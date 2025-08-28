https://fr.sputniknews.africa/20250828/ce-qui-signifie-la-prochaine-visite-de-poutine-en-chine-sur-fond-du-80e-anniversaire-de-la-victoire-1077545982.html
Ce qui signifie la prochaine visite de Poutine en Chine sur fond du 80e anniversaire de la Victoire
Ce qui signifie la prochaine visite de Poutine en Chine sur fond du 80e anniversaire de la Victoire
La prochaine visite de Poutine à Pékin illustre la volonté de la Russie et de la Chine de défendre les acquis de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le... 28.08.2025, Sputnik Afrique
Les dirigeants et chefs de gouvernement de 26 États participeront aux cérémonies commémorant le 80e anniversaire de la fin de cette guerre en Chine, début septembre, a indiqué l'agence Xinhua. Outre Vladimir Poutine, l'agence a également mentionné la présence de Kim Jong-un.
Ce qui signifie la prochaine visite de Poutine en Chine sur fond du 80e anniversaire de la Victoire
La prochaine visite de Poutine à Pékin illustre la volonté de la Russie et de la Chine de défendre les acquis de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères.
Les dirigeants et chefs de gouvernement de 26 États participeront aux cérémonies commémorant le 80e anniversaire de la fin de cette guerre en Chine, début septembre, a indiqué l'agence Xinhua.
Outre Vladimir Poutine, l'agence a également mentionné la présence de Kim Jong-un.