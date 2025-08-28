https://fr.sputniknews.africa/20250828/biden-a-donne-de-largent-a-zelensky-sans-raison-selon-le-vice-president-us--1077550024.html

Biden a donné de l’argent à Zelensky sans raison, selon le vice-Président US

Biden a donné de l’argent à Zelensky sans raison, selon le vice-Président US

"Lorsque Biden était au pouvoir, Zelensky est arrivé à Washington et en est reparti avec des milliards de dollars (remarque de USA Today, ndlr) sans objectif... 28.08.2025, Sputnik Afrique

Le 28 février, le Président Donald Trump a réprimandé Zelensky à la Maison-Blanche, alors que ce dernier était venu signer un accord sur le développement conjoint des ressources minérales ukrainiennes. Le chef du régime de Kiev a alors critiqué les propos du vice-Président, selon lesquels la paix en Ukraine passe par la diplomatie. Vance, de son côté, a qualifié Zelensky d’agitateur ingrat des Démocrates lorsque celui-ci a tenté de justifier ses actions, d’accuser la Russie et même de menacer les États-Unis des conséquences du conflit, malgré l’océan qui les sépare. Finalement, la délégation ukrainienne a été priée de quitter la Maison-Blanche et l’accord n’a pas été signé.

