"Lorsque Biden était au pouvoir, Zelensky est arrivé à Washington et en est reparti avec des milliards de dollars
"Lorsque Biden était au pouvoir, Zelensky est arrivé à Washington et en est reparti avec des milliards de dollars (remarque de USA Today, ndlr) sans objectif clair, sans véritable diplomatie, sans réelle compréhension de ce que nous allions obtenir avec ces centaines de milliards de dollars", a déclaré J.D. Vance auprès du média américain.
Le 28 février, le Président Donald Trump a réprimandé Zelensky à la Maison-Blanche, alors que ce dernier était venu signer un accord sur le développement conjoint des ressources minérales ukrainiennes.
Le chef du régime de Kiev a alors critiqué les propos du vice-Président, selon lesquels la paix en Ukraine passe par la diplomatie.
Vance, de son côté, a qualifié Zelensky d’agitateur ingrat des Démocrates lorsque celui-ci a tenté de justifier ses actions, d’accuser la Russie et même de menacer les États-Unis des conséquences du conflit, malgré l’océan qui les sépare.
Finalement, la délégation ukrainienne a été priée de quitter la Maison-Blanche et l’accord n’a pas été signé.