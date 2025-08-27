Afrique
Kenya Airways prévoit de mobiliser 500 millions USD pour renforcer sa flotte
Kenya Airways prévoit de mobiliser 500 millions USD pour renforcer sa flotte
27.08.2025
La compagnie nationale kényane a clôturé les six premiers mois de l'année sur une perte nette de 12,17 milliards de shillings (94,3 millions USD), inversant la tendance par rapport au bénéfice de 634 millions de shillings dégagé un an plus tôt, selon des chiffres officiels.Cette contre-performance s'explique principalement par la mise hors service de trois Boeing 787-8 "Dreamliners" pour maintenance, entraînant une baisse du trafic passagers et des revenus, tombés à 74,5 milliards de shillings contre 91,5 milliards un an plus tôt.Le PDG de la Compagnie Allan Kilavuka a assuré qu'un appareil avait déjà repris ses opérations en juillet et que l'ensemble de la flotte devrait être opérationnel l'année prochaine, précisant que la levée de fonds, soumise à l'approbation des actionnaires, constituera un levier essentiel pour l'expansion de l'entreprise.Kenya Airways reste sous perfusion financière de l'État après sa faillite de 2018, le gouvernement ayant notamment remboursé début 2025 un prêt bancaire de 150 millions USD contracté par la compagnie.
07:55 27.08.2025
La compagnie aérienne Kenya Airways a annoncé, mardi, vouloir mobiliser au moins 500 millions de dollars de capitaux supplémentaires d’ici le premier trimestre 2026 afin de financer l’expansion et la modernisation de sa flotte, après avoir accusé une perte avant impôts au premier semestre.
La compagnie nationale kényane a clôturé les six premiers mois de l’année sur une perte nette de 12,17 milliards de shillings (94,3 millions USD), inversant la tendance par rapport au bénéfice de 634 millions de shillings dégagé un an plus tôt, selon des chiffres officiels.
Cette contre-performance s’explique principalement par la mise hors service de trois Boeing 787-8 "Dreamliners" pour maintenance, entraînant une baisse du trafic passagers et des revenus, tombés à 74,5 milliards de shillings contre 91,5 milliards un an plus tôt.
Le PDG de la Compagnie Allan Kilavuka a assuré qu’un appareil avait déjà repris ses opérations en juillet et que l’ensemble de la flotte devrait être opérationnel l’année prochaine, précisant que la levée de fonds, soumise à l’approbation des actionnaires, constituera un levier essentiel pour l’expansion de l’entreprise.
Kenya Airways reste sous perfusion financière de l’État après sa faillite de 2018, le gouvernement ayant notamment remboursé début 2025 un prêt bancaire de 150 millions USD contracté par la compagnie.
