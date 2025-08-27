https://fr.sputniknews.africa/20250827/ble-au-burkina-on-se-rend-compte-que-quand-on-veut-on-peut-1077533415.html

Blé au Burkina: "On se rend compte que quand on veut, on peut"

Blé au Burkina: "On se rend compte que quand on veut, on peut"

Le Burkina Faso veut passer à la vitesse supérieure et a annoncé le doublement de son objectif de production de blé pour la campagne agricole à venir. Pour... 27.08.2025, Sputnik Afrique

"Il est important pour les sociétés, pour des pays comme le Burkina qui sont enclavés, d'avoir la possibilité de sécuriser un minimum de production locale, à savoir 60%, peut-être 50% de tout ce qui est consommé localement en termes de céréales surtout, parce que ce sont les produits, on va dire, qui sont le mieux consommés, qui sont les plus consommés et les plus demandés en période de coups durs, en période de crise ou même quand tout va bien", a déclaré Malick Niang dans une interview à Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:- Adama Diabaté, conseiller présidentiel malien, sur l'élimination du chef de l'organisation terroriste Boko Haram par les Forces armées nigériennes;- Modeste Dossou, analyste politique béninois, sur les différences de traitement entre les victimes du terrorisme dans les médias occidentaux à l'occasion de la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

