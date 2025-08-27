https://fr.sputniknews.africa/20250827/ble-au-burkina-on-se-rend-compte-que-quand-on-veut-on-peut-1077533415.html
Blé au Burkina: "On se rend compte que quand on veut, on peut"
Blé au Burkina: "On se rend compte que quand on veut, on peut"
Sputnik Afrique
Le Burkina Faso veut passer à la vitesse supérieure et a annoncé le doublement de son objectif de production de blé pour la campagne agricole à venir. Pour... 27.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-27T14:52+0200
2025-08-27T14:52+0200
2025-08-27T14:58+0200
zone de contact
podcasts
blé
burkina faso
agriculture
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1b/1077533241_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2e12852389ebc3fba4395431377a7e40.jpg
Blé au Burkina: "On se rend compte que quand on veut, on peut"
Sputnik Afrique
Le Burkina Faso veut passer à la vitesse supérieure et a annoncé le doublement de son objectif de production de blé pour la campagne agricole à venir. Pour Sputnik Afrique, Malick Niang, membre du conseil d’administration de l’Association des engrais de l’Afrique de l’Ouest, a analysé le plan ambitieux d'Ouagadougou.
"Il est important pour les sociétés, pour des pays comme le Burkina qui sont enclavés, d'avoir la possibilité de sécuriser un minimum de production locale, à savoir 60%, peut-être 50% de tout ce qui est consommé localement en termes de céréales surtout, parce que ce sont les produits, on va dire, qui sont le mieux consommés, qui sont les plus consommés et les plus demandés en période de coups durs, en période de crise ou même quand tout va bien", a déclaré Malick Niang dans une interview à Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:- Adama Diabaté, conseiller présidentiel malien, sur l'élimination du chef de l'organisation terroriste Boko Haram par les Forces armées nigériennes;- Modeste Dossou, analyste politique béninois, sur les différences de traitement entre les victimes du terrorisme dans les médias occidentaux à l'occasion de la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
burkina faso
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1b/1077533241_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_17dcc06b9d941149d2e54ae4ab4e58c5.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, blé, burkina faso, agriculture, аудио
podcasts, blé, burkina faso, agriculture, аудио
Blé au Burkina: "On se rend compte que quand on veut, on peut"
14:52 27.08.2025 (Mis à jour: 14:58 27.08.2025)
Le Burkina Faso veut passer à la vitesse supérieure et a annoncé le doublement de son objectif de production de blé pour la campagne agricole à venir. Pour Sputnik Afrique, Malick Niang, membre du conseil d’administration de l’Association des engrais de l’Afrique de l’Ouest, a analysé le plan ambitieux d'Ouagadougou.
"Il est important pour les sociétés, pour des pays comme le Burkina qui sont enclavés, d'avoir la possibilité de sécuriser un minimum de production locale, à savoir 60%, peut-être 50% de tout ce qui est consommé localement en termes de céréales
surtout, parce que ce sont les produits, on va dire, qui sont le mieux consommés, qui sont les plus consommés et les plus demandés en période de coups durs, en période de crise ou même quand tout va bien", a déclaré Malick Niang
dans une interview à Zone de Contact.
"On se rend compte que quand on veut, on peut. Le Burkina a essayé, ou s'est jeté à l'eau, a essayé de planter du blé. Il a eu des résultats très encourageants. Donc ils ont pris le risque d'essayer. Donc je me dis que si les autres pays africains arrivent à comprendre qu'il faut, sur certains produits qui sont assez stratégiques, qu'il faudrait simplement essayer de les produire", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Adama Diabaté, conseiller présidentiel malien, sur l'élimination du chef de l'organisation terroriste Boko Haram par les Forces armées nigériennes;
- Modeste Dossou, analyste politique béninois, sur les différences de traitement entre les victimes du terrorisme dans les médias occidentaux à l'occasion de la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact