Les réserves d'or du Ghana ont presque quadruplé en plus de deux ans
Les réserves d'or du Ghana ont presque quadruplé en plus de deux ans
Les réserves d'or de la Banque centrale du Ghana ont quadruplé depuis le lancement du programme "Gold for Reserves" en mai 2023, passant de 8,78 tonnes (T) à... 26.08.2025, Sputnik Afrique
Cette forte croissance traduit les efforts soutenus de la banque centrale pour renforcer les réserves de change du pays, à travers l’acquisition stratégique d’or, dans le cadre de mesures visant à consolider la stabilité économique et à réduire la dépendance à l’égard des avoirs en devises étrangères, souligne-t-on.S'inscrivant dans le cadre d'une stratégie visant à diversifier les actifs de réserve du pays et à protéger l'économie des chocs extérieurs, le programme "Gold for Reserves" a été lancé en 2023 pour utiliser l'or d'origine locale afin d'augmenter les réserves de change du pays, de réduire la pression sur le "Cedi" ghanéen et de renforcer la capacité de la banque centrale à gérer les besoins de change du pays.La BoG a, dans ce sillage, réaffirmé son engagement à maintenir la dynamique de croissance de ses réserves d'or pour constituer une base de réserves solide et diversifiée.Avec plus de 34 T à fin juillet, soit près de quatre fois plus que leur niveau lors de son lancement il y a deux ans, le programme "Gold for Reserves", s'affirme de plus en plus comme pilier important de la stratégie de résilience économique du Ghana.
Maghreb Arabe Presse
Les réserves d'or du Ghana ont presque quadruplé en plus de deux ans

26.08.2025
Maghreb Arabe Presse
Les réserves d'or de la Banque centrale du Ghana ont quadruplé depuis le lancement du programme "Gold for Reserves" en mai 2023, passant de 8,78 tonnes (T) à 34,4 T à fin juillet 2025, selon les données de "Bank of Ghana" (BoG).
Cette forte croissance traduit les efforts soutenus de la banque centrale pour renforcer les réserves de change du pays, à travers l’acquisition stratégique d’or, dans le cadre de mesures visant à consolider la stabilité économique et à réduire la dépendance à l’égard des avoirs en devises étrangères, souligne-t-on.
S'inscrivant dans le cadre d'une stratégie visant à diversifier les actifs de réserve du pays et à protéger l'économie des chocs extérieurs, le programme "Gold for Reserves" a été lancé en 2023 pour utiliser l'or d'origine locale afin d'augmenter les réserves de change du pays, de réduire la pression sur le "Cedi" ghanéen et de renforcer la capacité de la banque centrale à gérer les besoins de change du pays.
La BoG a, dans ce sillage, réaffirmé son engagement à maintenir la dynamique de croissance de ses réserves d'or pour constituer une base de réserves solide et diversifiée.
Avec plus de 34 T à fin juillet, soit près de quatre fois plus que leur niveau lors de son lancement il y a deux ans, le programme "Gold for Reserves", s'affirme de plus en plus comme pilier important de la stratégie de résilience économique du Ghana.
