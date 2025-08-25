https://fr.sputniknews.africa/20250825/organisation-de-cooperation-de-shanghai-1077377476.html
Organisation de coopération de Shanghaï
Sputnik Afrique
Vladimir Poutine effectuera une visite en Chine du 31 août au 3 septembre pour participer à un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghaï.
Vladimir Poutine effectuera une visite en Chine du 31 août au 3 septembre pour participer à un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghaï. Plus de détails sur cette organisation dans l'infographie de Sputnik.