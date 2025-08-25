https://fr.sputniknews.africa/20250825/la-palestine-appelle-a-prendre-au-serieux-le-mepris-disrael-envers-le-droit-international-1077425092.html

La Palestine appelle à prendre au sérieux le mépris d'Israël envers le droit international

Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, a de nouveau appelé la communauté internationale à prendre au sérieux le mépris d'Israël... 25.08.2025, Sputnik Afrique

Il a également mis en garde contre les répercussions dévastatrices de la guerre d'extermination que poursuit l'occupant dans la bande de Ghaza, depuis le 7 octobre 2023.L'État hébreu "défie tous les appels de la communauté internationale à arrêter la guerre et à mettre un terme à ses pratiques qui violent toutes les résolutions de la légalité internationale et le droit international, en insistant sur la poursuite de son agression globale contre le peuple palestinien", a écrit Abu Rudeineh dans un communiqué relayé par l'agence de presse Wafa. "Le monde entier doit prendre au sérieux le mépris de l'occupation envers la légalité et le droit internationaux, et son rejet de la condamnation internationale généralisée, en particulier la position importante et courageuse des Nations Unies, ainsi que de nombreuses déclarations importantes des dirigeants mondiaux, qui confirment que le temps est venu d'agir et de contraindre Israël à inverser sa politique agressive avant qu'il ne soit trop tard pour mettre fin à l'agression et arrêter la guerre d'extermination et de famine", a-t-il ajouté. Le bilan de l'agression génocidaire menée par l'occupation sioniste contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, s'est alourdi à 62.686 morts et 157.951 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont indiqué dimanche les autorités sanitaires palestiniennes.

