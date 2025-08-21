https://fr.sputniknews.africa/20250821/les-dirigeants-de-laes-qui-ont-choisi-le-chemin-de-lautodetermination-doivent-penser-au-congo-1077281587.html

"Les dirigeants de l’AES, qui ont choisi le chemin de l’autodétermination, doivent penser au Congo"

"Les dirigeants de l’AES, qui ont choisi le chemin de l’autodétermination, doivent penser au Congo"

Fortifi Lushima, des Urgences panafricanistes en RDC, nous dévoile les causes réelles de l’instabilité dans l’est du pays, loin des récits officiels. Puis... 21.08.2025, Sputnik Afrique

Dans la première partie de notre 49ᵉ épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur le sommet extraordinaire de la SADC et de la Communauté de l’Afrique de l’Est consacré à la crise de l’est de la RDC. Pour Fortifi Lushima, les déclarations du président zimbabwéen Mnangagwa sur la “cause profonde” du conflit ne font que répéter un narratif trompeur. Selon lui, la vérité est plus brutale.Pour le panafricaniste, le silence de certains dirigeants africains sur l’annexion rampante orchestrée par Kigali illustre une complicité coupable.“On ne peut plus tolérer que certains dirigeants oligarques de la région profitent du pillage de notre territoire sans jamais dénoncer le plan d’annexion du Rwanda. J’aimerais qu’on parle avec sincérité, avec rigueur et avec lucidité lorsqu’il s’agit du Congo”, a-t-il insisté.Dans la seconde partie, nous partons en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Mais derrière cette puissance agricole, se cache une réalité cruelle : les planteurs vivent pour la plupart dans la pauvreté. Pour M. Degny Kouassi Michel, la survie de la filière dépend d’une réforme profonde.“Il faut créer un cadre clair pour organiser la traçabilité exigée, mais aussi financer directement les coopératives à travers une banque adaptée. Sinon, les planteurs resteront marginalisés alors qu’ils sont le socle même de la richesse du cacao ivoirien”, a-t-il expliqué.

