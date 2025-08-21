https://fr.sputniknews.africa/20250821/europeens-a-washington-trump-prend-tout-le-monde-a-contre-pied-1077277658.html

Européens à Washington: "Trump prend tout le monde à contre-pied"

Après Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump a reçu à la Maison Blanche Volodymyr Zelensky, accompagné de leaders européens. Au micro de Zone de Contact... 21.08.2025, Sputnik Afrique

Européens à Washington: "Trump prend tout le monde à contre-pied" Sputnik Afrique Après Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump a reçu à la Maison Blanche Volodymyr Zelensky, accompagné de leaders européens. Au micro de Zone de Contact, François Asselineau, homme politique français, président du parti politique français UPR a analysé cette rencontre.

"Évidemment, que Trump, prend tout le monde à contre-pied, rencontre Vladimir Poutine, pour lequel il montre d'ailleurs de l'estime et d'une certaine admiration, et réciproquement, bien évidemment, les dirigeants européens ne savent plus quoi faire. Donc ils essaient de se raccrocher aux branches en essayant de participer à des négociations pour lesquelles en fait ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils n'avaient déjà pas de pouvoir autre que suivre l'état profond, mais maintenant ce sont des pays qui sont ruinés, qui sont divisés, dont l'économie et l'industrie s'effondrent, qui sont méprisés par leurs propres peuples", a déclaré M.Asselineau, président du parti UPR. Retrouvez également dans cette émission: Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

