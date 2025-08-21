https://fr.sputniknews.africa/20250821/europeens-a-washington-trump-prend-tout-le-monde-a-contre-pied-1077277658.html
Européens à Washington: "Trump prend tout le monde à contre-pied"
Européens à Washington: "Trump prend tout le monde à contre-pied"
Après Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump a reçu à la Maison Blanche Volodymyr Zelensky, accompagné de leaders européens. Au micro de Zone de Contact... 21.08.2025, Sputnik Afrique
Européens à Washington: "Trump prend tout le monde à contre-pied"
Après Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump a reçu à la Maison Blanche Volodymyr Zelensky, accompagné de leaders européens. Au micro de Zone de Contact, François Asselineau, homme politique français, président du parti politique français UPR a analysé cette rencontre.
"Évidemment, que Trump, prend tout le monde à contre-pied, rencontre Vladimir Poutine, pour lequel il montre d'ailleurs de l'estime et d'une certaine admiration, et réciproquement, bien évidemment, les dirigeants européens ne savent plus quoi faire. Donc ils essaient de se raccrocher aux branches en essayant de participer à des négociations pour lesquelles en fait ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils n'avaient déjà pas de pouvoir autre que suivre l'état profond, mais maintenant ce sont des pays qui sont ruinés, qui sont divisés, dont l'économie et l'industrie s'effondrent, qui sont méprisés par leurs propres peuples", a déclaré M.Asselineau, président du parti UPR.
Européens à Washington: "Trump prend tout le monde à contre-pied"
Après Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump a reçu à la Maison Blanche Volodymyr Zelensky, accompagné de leaders européens. Au micro de Zone de Contact, François Asselineau, homme politique français, président du parti politique français UPR a analysé cette rencontre.
"Évidemment, que Trump, prend tout le monde à contre-pied, rencontre Vladimir Poutine, pour lequel il montre d'ailleurs de l'estime et d'une certaine admiration, et réciproquement, bien évidemment, les dirigeants européens ne savent plus quoi faire
. Donc ils essaient de se raccrocher aux branches en essayant de participer à des négociations pour lesquelles en fait ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils n'avaient déjà pas de pouvoir autre que suivre l'état profond, mais maintenant ce sont des pays qui sont ruinés, qui sont divisés, dont l'économie et l'industrie s'effondrent, qui sont méprisés par leurs propres peuples", a déclaré M.Asselineau, président du parti UPR.
"Ce que je vois en tout cas, et ce qui est important, c'est que Trump met son veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan, conformément à ce que souhaite Vladimir Poutine. Et ce qui est important, c'est que Trump également a dû taper du poing sur la table pour qu'on tienne enfin compte des réalités", a-t-il ajouté.
Jacques-Marie Bourget,
journaliste français sur le même sujet;
Ibrahim Salifou dit Socrate
, expert sahélien en politique et en relations internationales sur la réaction de la France face à l'arrestation d'un de ses ressortissants au Mali suite à la tentative de coup d'État déjouée.
