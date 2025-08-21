Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
https://fr.sputniknews.africa/20250821/europeens-a-washington-trump-prend-tout-le-monde-a-contre-pied-1077277658.html
Européens à Washington: "Trump prend tout le monde à contre-pied"
Européens à Washington: "Trump prend tout le monde à contre-pied"
Sputnik Afrique
Après Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump a reçu à la Maison Blanche Volodymyr Zelensky, accompagné de leaders européens. Au micro de Zone de Contact... 21.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-21T14:56+0200
2025-08-21T14:56+0200
zone de contact
podcasts
ukraine
conflit ukrainien
accord d'association ukraine-ue
crise en ukraine
union européenne (ue)
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/15/1077277491_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_88e9c61bcf10120d0cb9df7ad703f5df.jpg
Européens à Washington: "Trump prend tout le monde à contre-pied"
Sputnik Afrique
Après Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump a reçu à la Maison Blanche Volodymyr Zelensky, accompagné de leaders européens. Au micro de Zone de Contact, François Asselineau, homme politique français, président du parti politique français UPR a analysé cette rencontre.
"Évidemment, que Trump, prend tout le monde à contre-pied, rencontre Vladimir Poutine, pour lequel il montre d'ailleurs de l'estime et d'une certaine admiration, et réciproquement, bien évidemment, les dirigeants européens ne savent plus quoi faire. Donc ils essaient de se raccrocher aux branches en essayant de participer à des négociations pour lesquelles en fait ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils n'avaient déjà pas de pouvoir autre que suivre l'état profond, mais maintenant ce sont des pays qui sont ruinés, qui sont divisés, dont l'économie et l'industrie s'effondrent, qui sont méprisés par leurs propres peuples", a déclaré M.Asselineau, président du parti UPR. Retrouvez également dans cette émission: Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
ukraine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/15/1077277491_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_41778e452cc2d0372c84fd2ba2a85bca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, ukraine, conflit ukrainien, accord d'association ukraine-ue, crise en ukraine, union européenne (ue), аудио
podcasts, ukraine, conflit ukrainien, accord d'association ukraine-ue, crise en ukraine, union européenne (ue), аудио

Européens à Washington: "Trump prend tout le monde à contre-pied"

14:56 21.08.2025
Zone de Contact
Européens à Washington: "Trump prend tout le monde à contre-pied"
S'abonner
- Sputnik Afrique
Anthony Lefebvre
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Après Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump a reçu à la Maison Blanche Volodymyr Zelensky, accompagné de leaders européens. Au micro de Zone de Contact, François Asselineau, homme politique français, président du parti politique français UPR a analysé cette rencontre.
"Évidemment, que Trump, prend tout le monde à contre-pied, rencontre Vladimir Poutine, pour lequel il montre d'ailleurs de l'estime et d'une certaine admiration, et réciproquement, bien évidemment, les dirigeants européens ne savent plus quoi faire. Donc ils essaient de se raccrocher aux branches en essayant de participer à des négociations pour lesquelles en fait ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils n'avaient déjà pas de pouvoir autre que suivre l'état profond, mais maintenant ce sont des pays qui sont ruinés, qui sont divisés, dont l'économie et l'industrie s'effondrent, qui sont méprisés par leurs propres peuples", a déclaré M.Asselineau, président du parti UPR.

"Ce que je vois en tout cas, et ce qui est important, c'est que Trump met son veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'Otan, conformément à ce que souhaite Vladimir Poutine. Et ce qui est important, c'est que Trump également a dû taper du poing sur la table pour qu'on tienne enfin compte des réalités", a-t-il ajouté.

Retrouvez également dans cette émission:
Jacques-Marie Bourget, journaliste français sur le même sujet;
Ibrahim Salifou dit Socrate, expert sahélien en politique et en relations internationales sur la réaction de la France face à l'arrestation d'un de ses ressortissants au Mali suite à la tentative de coup d'État déjouée.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала