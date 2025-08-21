https://fr.sputniknews.africa/20250821/en-guinee-la-saison-des-pluies-a-fait-environ-40-morts-et-plus-de-200-blesses-depuis-le-debut-1077257522.html
En Guinée, la saison des pluies a fait environ 40 morts et plus de 200 blessés depuis le début
Un total de 38 personnes ont perdu la vie, 219 ont été blessées et une autre portée disparue à la suite des inondations qui frappent la Guinée depuis le début de la saison des pluies, ont annoncé mardi les autorités guinéennes.
Le bilan, couvrant la période du 28 juin au 5 août, fait état de centaines de familles sans abri après l'effondrement de nombreuses habitations et l'endommagement de biens, précisent la même source dans un communiqué, relayé par des médias locaux.
"Depuis le début de cette saison pluvieuse, notre pays est confronté à des inondations récurrentes causant d’importants dégâts matériels et humains", expliquent les autorités guinéennes, rappelant la vulnérabilité des zones habitées face aux aléas climatiques.
La préfecture de Siguiri figure parmi les régions frappées de plein fouet par ces intempéries, avec deux décès confirmés et d’importants dégâts matériels causés par une pluie torrentielle lors de la semaine dernière.
La Guinée est confrontée chaque année à des inondations dévastatrices causées par des pluies torrentielles qui interviennent à chaque saison de pluies.