France-Cameroun: "Dans tout ce qu'il entreprend, Macron est dans l'ambiguïté et la performance"
France-Cameroun: "Dans tout ce qu'il entreprend, Macron est dans l'ambiguïté et la performance"
Serge Espoir Matomba, chef du parti PURS au Cameroun, et Arnaud Develay, consultant politique et journaliste indépendant, expliquent les dessous de la lettre
Serge Espoir Matomba, chef du parti PURS au Cameroun, et Arnaud Develay, consultant politique et journaliste indépendant, expliquent les dessous de la lettre adressée par Macron à son homologue camerounais Paul Biya. "Cependant, cette reconnaissance, bien que saluée, ne saurait suffire à répondre pleinement aux attentes des Camerounais".
"La lettre du Président Emmanuel Macron marque un tournant important dans les relations franco-camerounaises. En reconnaissant officiellement que la France a mené une guerre au Cameroun durant la période coloniale, avec des violences répressives contre les mouvements indépendantistes, le chef de l’État français franchit une étape que beaucoup attendaient depuis des décennies", affirme à Radio Sputnik Afrique Serge Espoir Matomba, Premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) au Cameroun, également le directeur général de For You media. Il est actuellement candidat aux prochaines présidentielles au Cameroun.Pour sa part, Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, explique que "dans tout ce qu'il entreprend, Macron est dans l'ambiguïté et la performance. C'est à croire qu'au travers de ces allocutions grandiloquentes, l'ancien banquier cherche à masquer son absence de substance et surtout de pouvoir réel, vu que les décisions sont prises à Bruxelles."► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
France-Cameroun: "Dans tout ce qu'il entreprend, Macron est dans l'ambiguïté et la performance"
18:00 20.08.2025 (Mis à jour: 18:06 20.08.2025)
Serge Espoir Matomba, chef du parti PURS au Cameroun, et Arnaud Develay, consultant politique et journaliste indépendant, expliquent les dessous de la lettre adressée par Macron à son homologue camerounais Paul Biya. "Cependant, cette reconnaissance, bien que saluée, ne saurait suffire à répondre pleinement aux attentes des Camerounais".
"La lettre du Président Emmanuel Macron marque un tournant important dans les relations franco-camerounaises. En reconnaissant officiellement que la France a mené une guerre au Cameroun durant la période coloniale,
avec des violences répressives contre les mouvements indépendantistes, le chef de l’État français franchit une étape que beaucoup attendaient depuis des décennies", affirme à Radio Sputnik Afrique Serge Espoir Matomba
, Premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) au Cameroun, également le directeur général de For You media
. Il est actuellement candidat aux prochaines présidentielles au Cameroun.
Et de nuancer: " Cependant, cette reconnaissance, bien que saluée, ne saurait suffire à répondre pleinement aux attentes des Camerounais. Notre peuple aspire à une vérité complète, à la justice, et à des réparations concrètes pour les souffrances endurées. La mémoire ne peut être apaisée sans actes forts. Il est donc essentiel que cette lettre soit suivie d’engagements clairs: l’ouverture totale des archives, la mise en place d’un comité de vérité et de réconciliation, et pourquoi pas, une reconnaissance officielle des martyrs de l’indépendance comme Ruben Um Nyobe ou Félix-Roland Moumié".
Pour sa part, Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, explique que "dans tout ce qu'il entreprend, Macron est dans l'ambiguïté et la performance. C'est à croire qu'au travers de ces allocutions grandiloquentes, l'ancien banquier cherche à masquer son absence de substance et surtout de pouvoir réel, vu que les décisions sont prises à Bruxelles."
"La France étant devenue un pays otage de diasporas qui mène le pays par le bout du nez au travers de lobbies divers et variés, Macron est réduit à essayer de satisfaire les uns et les autres (du "en même temps"). Dans ce contexte particulier qu'est la France au 21e siècle, ses déclarations sont davantage dirigées à l'encontre de ces lobbies qu'au peuple Camerounais. On a pu voir à cet égard le contraste saisissant entre les gesticulations visant à reconnaître certains aspects de la colonisation française de l'Algérie et la réalité de la relation entre Paris et Alger aujourd'hui".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify