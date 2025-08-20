https://fr.sputniknews.africa/20250820/france-cameroun-dans-tout-ce-quil-entreprend-macron-est-dans-lambiguite-et-la-performance-1077246090.html

France-Cameroun: "Dans tout ce qu'il entreprend, Macron est dans l'ambiguïté et la performance"

France-Cameroun: "Dans tout ce qu'il entreprend, Macron est dans l'ambiguïté et la performance"

Serge Espoir Matomba, chef du parti PURS au Cameroun, et Arnaud Develay, consultant politique et journaliste indépendant, expliquent les dessous de la lettre... 20.08.2025

France-Cameroun: "Dans tout ce qu'il entreprend, Macron est dans l'ambiguïté et la performance" Sputnik Afrique Serge Espoir Matomba, chef du parti PURS au Cameroun, et Arnaud Develay, consultant politique et journaliste indépendant, expliquent les dessous de la lettre adressée par Macron à son homologue camerounais Paul Biya. "Cependant, cette reconnaissance, bien que saluée, ne saurait suffire à répondre pleinement aux attentes des Camerounais".

"La lettre du Président Emmanuel Macron marque un tournant important dans les relations franco-camerounaises. En reconnaissant officiellement que la France a mené une guerre au Cameroun durant la période coloniale, avec des violences répressives contre les mouvements indépendantistes, le chef de l’État français franchit une étape que beaucoup attendaient depuis des décennies", affirme à Radio Sputnik Afrique Serge Espoir Matomba, Premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) au Cameroun, également le directeur général de For You media. Il est actuellement candidat aux prochaines présidentielles au Cameroun.Pour sa part, Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, explique que "dans tout ce qu'il entreprend, Macron est dans l'ambiguïté et la performance. C'est à croire qu'au travers de ces allocutions grandiloquentes, l'ancien banquier cherche à masquer son absence de substance et surtout de pouvoir réel, vu que les décisions sont prises à Bruxelles."► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

