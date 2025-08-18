Afrique
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
Réunion en Alaska: "Il y a évidemment un jeu à deux qui peut être gagnant-gagnant"
Réunion en Alaska: "Il y a évidemment un jeu à deux qui peut être gagnant-gagnant"
Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés en Alaska. Leur poignée de main a d'ores et déjà fait le tour du monde. Pour Sputnik Afrique, Xavier Moreau, analyste français, fondateur du centre d'analyses géostratégiques Stratpol, a fait le point sur cet événement.
Réunion en Alaska: "Il y a évidemment un jeu à deux qui peut être gagnant-gagnant"
Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés en Alaska. Leur poignée de main a d'ores et déjà fait le tour du monde. Pour Sputnik Afrique, Xavier Moreau, analyste français, fondateur du centre d'analyses géostratégiques Stratpol, a fait le point sur cet événement.
Retrouvez également dans cette émission:- Thierry Laurent-Pellet, homme d'affaires français et analyste géopolitique, Abdoul Diallo, analyste malien, et Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Défense et de sécurité du Conseil de Transition du Mali sur la rencontre Trump-Poutine en Alaska;- Fousseynou Ouattara sur la tentative de coup d'état déjouée au Mali;- Boureima Ouedraogo, urologue burkinabé, sur la première transplatation rénale réalisée par ses équipes au Burkina Faso;Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Réunion en Alaska: "Il y a évidemment un jeu à deux qui peut être gagnant-gagnant"

18.08.2025
Zone de Contact
Réunion en Alaska: "Il y a évidemment un jeu à deux qui peut être gagnant-gagnant"
Anthony Lefebvre
Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés en Alaska. Leur poignée de main a d'ores et déjà fait le tour du monde. Pour Sputnik Afrique, Xavier Moreau, analyste français, fondateur du centre d'analyses géostratégiques Stratpol, a fait le point sur cet événement.

"Du point de vue de la portée historique, ce qu'on peut dire, c'est que ça recrée un système de discussion bilatérale entre Washington et Moscou, qui avait quasiment disparu à la chute de l'URSS. Donc effectivement, c'est une restructuration des relations internationales", a déclaré Xavier Moreau au micro de Zone de Contact. "Il y a évidemment un jeu à deux qui peut être gagnant-gagnant. [..] Il n'y a aucune raison, en fait, en principe, si on sort l'idéologie néoconservatrice, il n'y a aucune raison que la Russie et les États-Unis s'affrontent".

Retrouvez également dans cette émission:
- Thierry Laurent-Pellet, homme d'affaires français et analyste géopolitique, Abdoul Diallo, analyste malien, et Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Défense et de sécurité du Conseil de Transition du Mali sur la rencontre Trump-Poutine en Alaska;
- Fousseynou Ouattara sur la tentative de coup d'état déjouée au Mali;
- Boureima Ouedraogo, urologue burkinabé, sur la première transplatation rénale réalisée par ses équipes au Burkina Faso;
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
