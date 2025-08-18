https://fr.sputniknews.africa/20250818/reunion-en-alaska-il-y-a-evidemment-un-jeu-a-deux-qui-peut-etre-gagnant-gagnant-1077164790.html

Réunion en Alaska: "Il y a évidemment un jeu à deux qui peut être gagnant-gagnant"

Réunion en Alaska: "Il y a évidemment un jeu à deux qui peut être gagnant-gagnant"

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés en Alaska. Leur poignée de main a d'ores et déjà fait le tour du monde. Pour Sputnik Afrique, Xavier...

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés en Alaska. Leur poignée de main a d'ores et déjà fait le tour du monde. Pour Sputnik Afrique, Xavier Moreau, analyste français, fondateur du centre d'analyses géostratégiques Stratpol, a fait le point sur cet événement.

Retrouvez également dans cette émission:- Thierry Laurent-Pellet, homme d'affaires français et analyste géopolitique, Abdoul Diallo, analyste malien, et Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Défense et de sécurité du Conseil de Transition du Mali sur la rencontre Trump-Poutine en Alaska;- Fousseynou Ouattara sur la tentative de coup d'état déjouée au Mali;- Boureima Ouedraogo, urologue burkinabé, sur la première transplatation rénale réalisée par ses équipes au Burkina Faso;Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!

