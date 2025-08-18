https://fr.sputniknews.africa/20250818/le-cancer-est-sournois-mais-la-curiosite-scientifique-est-tenace-1077148142.html

"Le cancer est sournois, mais la curiosité scientifique est tenace"

Comment une cellule saine bascule-t-elle vers le cancer? Pourquoi résiste-t-elle aux traitements? Le laboratoire de Vladimir Prassolov, de l’Institut de... 18.08.2025, Sputnik Afrique

Ses travaux sur les rétrovirus ont ouvert la voie à l’étude des mécanismes cellulaires du cancer.Le parcours scientifique de Vladimir Prassolov a débuté dans les années 1970 avec l’étude des aminoacyl-tRNA synthétases, des enzymes clés pour la biosynthèse des protéines. Il s’est ensuite tourné vers la transcriptase inverse, un enzyme fascinant des rétrovirus:Dans une certaine mesure, les scientifiques avancent dans l’obscurité, reconnaît-il. Tout en restant optimiste grâce aux progrès des méthodes moléculaires et génétiques modernes qui permettent d’identifier les mécanismes compensatoires à l’origine de cette résistance.

