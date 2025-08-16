https://fr.sputniknews.africa/20250816/zelensky-prevoit-de-se-rendre-a-washington-pour-rencontrer-trump-lundi---medias-1077032316.html

Zelensky prévoit de se rendre à Washington pour rencontrer Trump lundi - médias

Zelensky prévoit de se rendre à Washington pour rencontrer Trump lundi - médias

Trump s'est entretenu avec Zelensky et les dirigeants européens pour les informer de sa rencontre avec Poutine, selon des médias. 16.08.2025, Sputnik Afrique

Trump s'est entretenu avec Zelensky et les dirigeants européens pour les informer de sa rencontre avec Poutine, selon des médias.Comme le rapporte le portail Axios, la conversation a duré plus d'une heure et demie et a été "difficile". Le média indique que Zelensky prévoit de se rendre à Washington pour rencontrer Trump lundi.Volodymyr Zelensky a aussi annoncé samedi qu'il rencontrerait Donald Trump lundi à Washington pour discuter du règlement du conflit en Ukraine.Sur son compte X, Zelensky a également affirmé que Donald Trump, lors d'un appel samedi, l'avait informé des "principaux points" de sa conversation avec le Président russe en Alaska.

