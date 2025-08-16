https://fr.sputniknews.africa/20250816/zelensky-prevoit-de-se-rendre-a-washington-pour-rencontrer-trump-lundi---medias-1077032316.html
Zelensky prévoit de se rendre à Washington pour rencontrer Trump lundi - médias
Trump s'est entretenu avec Zelensky et les dirigeants européens pour les informer de sa rencontre avec Poutine, selon des médias.Comme le rapporte le portail Axios, la conversation a duré plus d'une heure et demie et a été "difficile". Le média indique que Zelensky prévoit de se rendre à Washington pour rencontrer Trump lundi.Volodymyr Zelensky a aussi annoncé samedi qu'il rencontrerait Donald Trump lundi à Washington pour discuter du règlement du conflit en Ukraine.Sur son compte X, Zelensky a également affirmé que Donald Trump, lors d'un appel samedi, l'avait informé des "principaux points" de sa conversation avec le Président russe en Alaska.
