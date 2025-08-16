https://fr.sputniknews.africa/20250816/un-dialogue-tres-positif-et-constructif-a-eu-lieu-estime-lenvoye-presidentiel-dmitriev-1077030444.html

"Un dialogue très positif et constructif a eu lieu", estime l’envoyé présidentiel Dmitriev

Il a souligné que le Président Trump ait noté "le potentiel significatif de coopération économique entre la Russie et les États-Unis". 16.08.2025, Sputnik Afrique

L'envoyé du Président russe pour la coopération d’investissement avec les pays étrangers, a commenté le sommet en Alaska. Selon lui, "un dialogue très positif et constructif a eu lieu"."La partie américaine a bien accueilli la partie russe. Comme les Présidents l'ont dit, de nombreuses questions ont été réglées. Un certain nombre de questions restent à résoudre. Et il est aussi important que le Président Trump ait noté le potentiel significatif de coopération économique entre la Russie et les États-Unis. Et, bien sûr, en dépit d'une opposition significative, nous continuerons à reconstruire les relations russo-américaines, qui ont un grand potentiel", a-t-il noté.

