Trump-Poutine: "une rencontre susceptible de diviser l’Histoire en un ‘avant’ et un ‘après’"
Trump-Poutine: "une rencontre susceptible de diviser l’Histoire en un ‘avant’ et un ‘après’"
La récente rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska pourrait marquer un tournant géopolitique majeur, bien au-delà des relations... 16.08.2025, Sputnik Afrique
"Trump et Poutine coordonnent leurs efforts pour mettre fin au conflit en Ukraine. Leur objectif? Privé l’OTAN de toute marge de manœuvre et démanteler le projet mondialiste d’hégémonie globale", a dit l’expert à Sputnik. Schulz rappelle que "la Russie propose une solution durable, garantissant la paix en Eurasie", mais tout dépendra des négociations avec Zelensky et de la réaction de l’OTAN. L’Alaska, symbole d’un rapport de force inédit Selon lui, le choix du lieu n’est pas anodin: "Poutine est venu sur le sol américain, mais en position de force. Cette rencontre montre que lui et Trump, ainsi que les BRICS, partagent un adversaire commun: les élites mondialistes proches du Parti démocrate".
La récente rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska pourrait marquer un tournant géopolitique majeur, bien au-delà des relations russo-américaines. Selon Sebastián Schulz, expert argentin en relations internationales, le résultat de ce sommet pourrait sceller le destin de l’Ukraine et reconfigurer l’ordre mondial.
"Trump et Poutine coordonnent leurs efforts pour mettre fin au conflit en Ukraine. Leur objectif? Privé l’OTAN de toute marge de manœuvre et démanteler le projet mondialiste d’hégémonie globale", a dit l’expert à Sputnik.
Schulz rappelle que "la Russie propose une solution durable, garantissant la paix en Eurasie", mais tout dépendra des négociations avec Zelensky et de la réaction de l’OTAN.
L’Alaska, symbole d’un rapport de force inédit
Selon lui, le choix du lieu n’est pas anodin: "Poutine est venu sur le sol américain, mais en position de force. Cette rencontre montre que lui et Trump, ainsi que les BRICS, partagent un adversaire commun: les élites mondialistes proches du Parti démocrate".