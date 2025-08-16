https://fr.sputniknews.africa/20250816/sommet-en-alaska-vers-la-resolution-de-nombreux-problemes-par-le-dialogue-entre-les-deux-pays-1077031243.html

Sommet en Alaska: vers la "résolution de nombreux problèmes par le dialogue entre les deux pays"

Tel est l'avis de l'expert irakien en sécurité, Abdel Karim Al-Wazzan, partagé avec Sputnik. 16.08.2025, Sputnik Afrique

"À en juger par les déclarations des dirigeants russe et américain, l'optimisme est grand quant à la résolution de la crise ukrainienne. Trump traite la Russie avec plus de respect que l'Ukraine, bien que Kiev ait bénéficié d'un soutien plus important sous l'administration américaine précédente." "Le Président américain cherche à se rapprocher de la Russie pour résoudre plusieurs problèmes internationaux, notamment la situation au Moyen-Orient." "La réunion a permis d'aborder d'importants domaines prometteurs de coopération économique entre les États-Unis et la Russie, ce qui aura un impact positif sur le monde entier." "Le sommet produira des résultats positifs qui se feront sentir prochainement, notamment compte tenu de l'annonce de nouvelles rencontres."

