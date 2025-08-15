https://fr.sputniknews.africa/20250815/poutine-est-arrive-en-alaska-1076998298.html
Poutine est arrivé en Alaska
Sputnik Afrique
Le Président russe s'est rendu à Anchorage où il doit rencontrer son homologue américain Donald Trump, rapporte un correspondant de Sputnik. 15.08.2025, Sputnik Afrique
Le Président russe s'est rendu à Anchorage où il doit rencontrer son homologue américain Donald Trump, rapporte un correspondant de Sputnik.