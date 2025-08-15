https://fr.sputniknews.africa/20250815/nous-etablissons-des-relations-en-fonction-des-interets-du-tchad-sans-demander-lavis-de-quiconque-1076976640.html

15.08.2025

“Nous établissons des relations en fonction des intérêts du Tchad, sans demander l’avis de quiconque” Sputnik Afrique Du cœur du continent à l’Atlantique, deux histoires africaines se répondent. Le Tchad vient de célébrer 65 ans d’indépendance dans une atmosphère de fierté retrouvée, pour la première fois sans la présence militaire française. Pendant ce temps, le Sénégal engage un pari audacieux : relancer son économie sans passer par le FMI.

À Moscou, la communauté tchadienne a marqué d’une pierre blanche le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du pays. Sous les lumières, les chants et les danses, un message profond se dégageait: le Tchad appartient aux Tchadiens, et aucune puissance étrangère ne pourra décider de son destin.Cette célébration n’est pas qu’un événement symbolique. Elle consacre des années de résistance diplomatique face aux pressions des anciennes puissances coloniales. Selon le chef de la mission diplomatique tchadienne à Moscou, l’indépendance jalousement défendue n’est pas le fruit du hasard. L’ambassadeur a retracé l’histoire de son pays face aux anciens colonisateurs : résistance aux pressions, réciprocité dans les relations diplomatiques, refus de toute soumission.“Nous avons tenu tête aux superpuissances. Si un pays refuse un visa à nos citoyens, nous faisons de même. Nous établissons des relations en fonction des intérêts du Tchad, sans demander l’avis de quiconque”, a-t-il affirmé avec fierté.Ce changement de cap repose sur une nouvelle architecture économique. Les revenus attendus du pétrole et du gaz, des alliances renforcées avec la Chine, la Turquie, la Russie, et même une demande officielle d’adhésion aux BRICS… tout indique que le Sénégal redéfinit sa place dans l’ordre mondial.À écouter également dans ce numéro :Zina Ali Mahamat, representante de la maison russe au Tchad ;Nguetobaye Massengar Rongar, représentant d’affaires de l’entreprise russe Pharmasynthez;Madjihingam Djimbaye Charité, présidente des étudiants et stagiaires tchadiens en Russie;Abdoulaye Mahamat Saleh Youssouf, doctorant en économie internationale.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

