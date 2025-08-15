https://fr.sputniknews.africa/20250815/en-direct-poutine-et-trump-se-rencontrent-en-alaska-1076997040.html
Poutine et Trump se rencontrent en Alaska - vidéo
Poutine et Trump se rencontrent en Alaska - vidéo
Sputnik Afrique
Le sommet russo-américain débute en Alaska. Suivez en direct avec Sputnik. 15.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-15T20:15+0200
2025-08-15T20:15+0200
2025-08-15T22:36+0200
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/0f/1076995295_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e9205b7b6490dbb953f29a11383d08d9.jpg
alaska
anchorage
2025
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/0f/1076995295_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ed14c3e3c625e01a742c8c3a5adc9142.jpg
Poutine et Trump se rencontrent en Alaska
Sputnik Afrique
Poutine et Trump se rencontrent en Alaska
2025-08-15T20:15+0200
true
PT13M57S
Sputnik Afrique
international, vladimir poutine, alaska, anchorage, donald trump
international, vladimir poutine, alaska, anchorage, donald trump
Poutine et Trump se rencontrent en Alaska - vidéo
20:15 15.08.2025 (Mis à jour: 22:36 15.08.2025)
© Sputnik
S'abonner
Le sommet russo-américain débute en Alaska. Suivez en direct avec Sputnik.