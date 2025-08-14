Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20250814/bitcoin-nouveau-record-au-dessus-de-124000-dollars-1076912485.html
Bitcoin: nouveau record au-dessus de 124.000 dollars
Bitcoin: nouveau record au-dessus de 124.000 dollars
Sputnik Afrique
Le bitcoin a franchi pour la première fois le seuil des 124.000 dollars jeudi matin lors des premiers échanges en Asie, porté par la hausse de Wall Street... 14.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-14T09:12+0200
2025-08-14T09:12+0200
bitcoin
finance
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0d/1069216494_0:71:3387:1976_1920x0_80_0_0_19ac056777f104713f5f408e8d20859b.jpg
La cryptomonnaie vedette a battu son précédent record du 14 juillet (123.205 dollars), grimpant brièvement au-delà de 124.500 dollars avant de refluer. Vers 02h08 GMT, elle évoluait autour de 123.600 dollars.La veille, les actions américaines ont clôturé en forte hausse, l'indice S&amp;P 500 et le Nasdaq atteignant de nouveaux sommets, contribuant à soutenir le bitcoin, qui progresse nettement depuis plusieurs mois, stimulé notamment par la politique favorable du président Donald Trump.Depuis le début de 2025, la plus grande cryptomonnaie au monde en termes de capitalisation boursière a gagné près de 32%.
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Maghreb Arabe Presse
Maghreb Arabe Presse
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0d/1069216494_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_faba4eec1595c25bc9a074a1da9623fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bitcoin, finance
bitcoin, finance

Bitcoin: nouveau record au-dessus de 124.000 dollars

09:12 14.08.2025
© Sputnik . Vladimir AstapkovichA souvenir coin with bitcoin emblem
A souvenir coin with bitcoin emblem - Sputnik Afrique, 1920, 14.08.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
S'abonner
Maghreb Arabe Presse
Tous les articles
Le bitcoin a franchi pour la première fois le seuil des 124.000 dollars jeudi matin lors des premiers échanges en Asie, porté par la hausse de Wall Street, l'intérêt accru des investisseurs institutionnels et un environnement législatif favorable aux États-Unis.
La cryptomonnaie vedette a battu son précédent record du 14 juillet (123.205 dollars), grimpant brièvement au-delà de 124.500 dollars avant de refluer. Vers 02h08 GMT, elle évoluait autour de 123.600 dollars.
La veille, les actions américaines ont clôturé en forte hausse, l'indice S&P 500 et le Nasdaq atteignant de nouveaux sommets, contribuant à soutenir le bitcoin, qui progresse nettement depuis plusieurs mois, stimulé notamment par la politique favorable du président Donald Trump.
Depuis le début de 2025, la plus grande cryptomonnaie au monde en termes de capitalisation boursière a gagné près de 32%.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала