Une mine d'or s'effondre en Tanzanie, 22 disparus
Trois techniciens miniers ont été secourus tandis que 22 autres sont toujours portés disparus à la suite de l'effondrement d'une mine d'or dans la région de... 13.08.2025, Sputnik Afrique
Selon Julius Mtatiro, commissaire de district de Shinyanga, l'incident s'est produit lundi lors de travaux de maintenance sur des puits de la mine d'or de Wachapakazi, qui appartient à un groupe de jeunes."Les opérations de sauvetage menées par les forces de défense et de sécurité sont en cours pour localiser les 22 techniciens toujours piégés sous les décombres", a déclaré M. Mtatiro.Les trois survivants ont été secourus 32 heures après l'effondrement, a-t-il indiqué, ajoutant que les autorités minières régionales avaient précédemment suspendu les opérations de la mine à la suite d'inspections de sécurité
07:30 13.08.2025 (Mis à jour: 07:31 13.08.2025)
Algérie Presse Service (APS)
Trois techniciens miniers ont été secourus tandis que 22 autres sont toujours portés disparus à la suite de l'effondrement d'une mine d'or dans la région de Shinyanga, dans le nord-ouest de la Tanzanie, ont annoncé mardi les autorités locales.
Selon Julius Mtatiro, commissaire de district de Shinyanga, l'incident s'est produit lundi lors de travaux de maintenance sur des puits de la mine d'or de Wachapakazi, qui appartient à un groupe de jeunes.
"Les opérations de sauvetage menées par les forces de défense et de sécurité sont en cours pour localiser les 22 techniciens toujours piégés sous les décombres", a déclaré M. Mtatiro.
Les trois survivants ont été secourus 32 heures après l'effondrement, a-t-il indiqué, ajoutant que les autorités minières régionales avaient précédemment suspendu les opérations de la mine à la suite d'inspections de sécurité