Au Nigeria, envolée des exportations non pétrolières en 2025

Les exportations non pétrolières du Nigeria ont atteint plus de 3,2 milliards de dollars au premier semestre de cette année, marquant une hausse de 19,59%, en... 12.08.2025, Sputnik Afrique

Cette dynamique commerciale est stimulée par une forte demande mondiale de matières premières nigérianes en provenance des marchés émergents, indique un récent rapport du Conseil, faisant état d'une diversification des produits exportés issus de plusieurs secteurs.D’après la même source, ces performances ont été dopées par une demande mondiale accrue sur le cacao, les noix de cajou et l'aluminium nigérians, une commercialisation assouplie grâce aux opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ainsi que par le renforcement des capacités en matière de qualité, de normes, d'emballage et de certification.Les revenus d’exports ont bénéficié également de l’orientation vers de produits à forte valeur ajoutée, fait remarquer le rapport, notant que l’ouverture sur de nouveaux partenaires commerciaux a permis également d’impulser les exportations non pétrolières.Principal producteur du pétrole en Afrique, le Nigeria a intensifié récemment ses efforts pour diversifier davantage ses exportations et réduire sa dépendance sur les revenus générés par sa manne pétrolière.Le gouvernement nigérian a exprimé récemment sa détermination à créer un environnement propice au développement des exportations non pétrolières, en assurant l’harmonisation des politiques entre les agences gouvernementales compétentes, pour encourager la diversification des produits exportés.

