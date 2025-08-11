https://fr.sputniknews.africa/20250811/tresors-pilles-du-british-museum-ou-en-sont-les-restitutions-1076813575.html
Trésors pillés du British Museum: où en sont les restitutions?
Découvrez dans cette infographie quels pays ont exigé le retour de leur patrimoine et quelle réponse ils ont reçu. 11.08.2025, Sputnik Afrique
Photos: The Trustees of the British Museum / CC BY-NC-SA 4.0
Trésors pillés du British Museum: où en sont les restitutions?
22:14 11.08.2025 (Mis à jour: 22:26 11.08.2025)
Découvrez dans cette infographie quels pays ont exigé le retour de leur patrimoine et quelle réponse ils ont reçu.
Photos: The Trustees of the British Museum / CC BY-NC-SA 4.0