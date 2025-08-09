https://fr.sputniknews.africa/20250809/climat-polaire-pour-des-discussions-chaleureuses-le-choix-de-lalaska-pour-la-reunion-poutine-trump-1076700154.html

Climat polaire pour des discussions chaleureuses: le choix de l'Alaska pour la réunion Poutine-Trump

Climat polaire pour des discussions chaleureuses: le choix de l'Alaska pour la réunion Poutine-Trump

Sputnik Afrique

Autrefois territoire russe, l'Alaska est aujourd'hui l'État le plus grand et le plus septentrional des États-Unis. 09.08.2025, Sputnik Afrique

2025-08-09T13:47+0200

2025-08-09T13:47+0200

2025-08-09T13:47+0200

alaska

états-unis

russie

vladimir poutine

donald trump

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/09/1076694763_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_22e5ee0e68b9ef21a96fd76f735b3262.jpg

Informations clés sur ce lieu: Découvert par la Russie en 1732, il a été vendu aux États-Unis en 1867;

alaska

états-unis

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

alaska, états-unis, russie, vladimir poutine, donald trump