Climat polaire pour des discussions chaleureuses: le choix de l'Alaska pour la réunion Poutine-Trump
Climat polaire pour des discussions chaleureuses: le choix de l'Alaska pour la réunion Poutine-Trump
09.08.2025, Sputnik Afrique
Autrefois territoire russe, l'Alaska est aujourd'hui l'État le plus grand et le plus septentrional des États-Unis.
Informations clés sur ce lieu: Découvert par la Russie en 1732, il a été vendu aux États-Unis en 1867;
Actus
Climat polaire pour des discussions chaleureuses: le choix de l'Alaska pour la réunion Poutine-Trump

13:47 09.08.2025
Autrefois territoire russe, l'Alaska est aujourd'hui l'État le plus grand et le plus septentrional des États-Unis.
Informations clés sur ce lieu:
Découvert par la Russie en 1732, il a été vendu aux États-Unis en 1867;
Le territoire est situé à seulement 86 km de la région la plus orientale de la Russie, dont il est séparé par le détroit de Béring, et à moins de 4 km des îles russes et américaines de l'océan Pacifique;
Les intérêts économiques de la Russie et des États-Unis se croisent en Alaska et dans l'Arctique, région qui offre des perspectives de mise en œuvre de projets de grande envergure ;
Des vols directs reliaient autrefois l'Alaska à la ville russe de Petropavlovsk-Kamtchatski, mais ceux-ci sont désormais suspendus.
Côté météo: pour la semaine à venir, on oscille entre 15 et 19 °C en journée, parfait pour sortir sans geler!
