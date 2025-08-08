https://fr.sputniknews.africa/20250808/plan-sonko-la-reussite-repose-sur-une-mobilisation-efficace-et-elargie-des-ressources-internes-1076646486.html

Plan Sonko: "La réussite repose sur une mobilisation efficace et élargie des ressources internes"

Plan Sonko: "La réussite repose sur une mobilisation efficace et élargie des ressources internes"

Ibrahima Bakhoum et Cheikh Thiam, deux journalistes politiques et économiques sénégalais, expliquent à L’Afrique en marche la genèse, les enjeux, les obstacles... 08.08.2025, Sputnik Afrique

Ibrahima Bakhoum et Cheikh Thiam, deux journalistes politiques et économiques sénégalais, expliquent à L'Afrique en marche la genèse, les enjeux, les obstacles et la stratégie du plan de redressement financier, économique et social du Sénégal annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko.

La semaine dernière, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé un important plan de redressement financier, économique et social du Sénégal.Pour sa part, Cheikh Thiam, économiste et journaliste sénégalais, ancien directeur général du journal Le Soleil, explique que "le plan de redressement exposé par le Premier ministre Ousmane Sonko prévoit de mobiliser 4.600 milliards de FCFA pour financer la relance économique et sociale du Sénégal, sans recourir à un endettement extérieur supplémentaire. Cette stratégie repose sur trois leviers".Enfin il estime que "cette approche privilégie l’épargne nationale et réduit la dépendance à l’endettement extérieur et aux bailleurs étrangers, tout en cherchant à stimuler la confiance des investisseurs locaux. Le modèle de financement du plan de redressement est endogène et donc viable. La réussite repose sur une mobilisation efficace et élargie des ressources internes à travers une nouvelle politique fiscale. Si les objectifs sont atteints, le plan sera financé par les Sénégalais eux-mêmes, renforçant la souveraineté économique et le contrôle interne des ressources".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

