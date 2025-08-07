https://fr.sputniknews.africa/20250807/la-russie-et-les-etats-unis-ont-convenu-dune-rencontre-entre-poutine-et-trump-1076594437.html

La Russie et les États-Unis ont convenu d'une rencontre entre Poutine et Trump

Le lieu de la rencontre entre les deux Présidents a été convenu et sera annoncé un peu plus tard, a déclaré l'assistant du dirigeant russe, Iouri Ouchakov. 07.08.2025, Sputnik Afrique

