La Russie et les États-Unis ont convenu d'une rencontre entre Poutine et Trump
La Russie et les États-Unis ont convenu d'une rencontre entre Poutine et Trump
Sputnik Afrique
Le lieu de la rencontre entre les deux Présidents a été convenu et sera annoncé un peu plus tard, a déclaré l'assistant du dirigeant russe, Iouri Ouchakov.
Le lieu de la rencontre entre les deux Présidents a été convenu et sera annoncé un peu plus tard, a déclaré M. Ouchakov.
La Russie et les États-Unis ont convenu d'une rencontre entre Poutine et Trump
10:07 07.08.2025 (Mis à jour: 10:13 07.08.2025)
Le lieu de la rencontre entre les deux Présidents a été convenu et sera annoncé un peu plus tard, a déclaré l'assistant du dirigeant russe, Iouri Ouchakov.
Le lieu de la rencontre entre les deux Présidents a été convenu et sera annoncé un peu plus tard, a déclaré M. Ouchakov.