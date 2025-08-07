https://fr.sputniknews.africa/20250807/burkina-faso-plus-dun-million-de-personnes-deplacees-regagnent-leurs-localites-dorigine-1076586844.html
Burkina Faso: plus d’un million de personnes déplacées regagnent leurs localités d’origine
Burkina Faso: plus d'un million de personnes déplacées regagnent leurs localités d'origine
Plus de 1.060.000 personnes déplacées internes ont pu regagner leurs localités d'origine au Burkina Faso à la date du 30 juin dernier, contre 1.010.000
S’exprimant à l’issue d’une séance d’évaluation présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, Mme Kaboré a indiqué que plus de 26.000 ménages, déplacés ou retournés, ont bénéficié d’une assistance en articles ménagers essentiels.Dans le domaine de la protection sociale, plus de 7.000 enfants vulnérables, notamment orphelins ou en situation de handicap, ont été scolarisés ou orientés vers des formations professionnelles, a-t-elle précisé.La ministre a également fait état d’un appui psychosocial apporté à plus de 260.000 personnes indigentes, en plus de la formation de plus de 2.000 femmes et jeunes filles à la gestion de microprojets. De même, plus de 4.000 personnes, en majorité des déplacés internes, ont été accompagnées dans la création d’activités génératrices de revenus.Sur le plan agricole, environ 200 hectares de terres ont été mobilisés dans les régions du Centre, du Plateau central et du Centre-Ouest, en vue de favoriser l’autosuffisance alimentaire des déplacés et leur participation à l’offensive agropastorale et halieutique nationale.
Plus de 1.060.000 personnes déplacées internes ont pu regagner leurs localités d’origine au Burkina Faso à la date du 30 juin dernier, contre 1.010.000 à la fin de l’année 2024, a annoncé récemment la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Passawendé Pélagie Kaboré.
S’exprimant à l’issue d’une séance d’évaluation présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, Mme Kaboré a indiqué que plus de 26.000 ménages, déplacés ou retournés, ont bénéficié d’une assistance en articles ménagers essentiels.
Dans le domaine de la protection sociale, plus de 7.000 enfants vulnérables, notamment orphelins ou en situation de handicap, ont été scolarisés ou orientés vers des formations professionnelles, a-t-elle précisé.
La ministre a également fait état d’un appui psychosocial apporté à plus de 260.000 personnes indigentes, en plus de la formation de plus de 2.000 femmes et jeunes filles à la gestion de microprojets. De même, plus de 4.000 personnes, en majorité des déplacés internes, ont été accompagnées dans la création d’activités génératrices de revenus.
Sur le plan agricole, environ 200 hectares de terres ont été mobilisés dans les régions du Centre, du Plateau central et du Centre-Ouest, en vue de favoriser l’autosuffisance alimentaire des déplacés et leur participation à l’offensive agropastorale et halieutique nationale.