Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Infographies
https://fr.sputniknews.africa/20250806/neuf-cas-de-pillage-dartefacts-au-profit-du-british-museum-1076542466.html
Neuf cas de pillage d'artefacts au profit du British Museum
Neuf cas de pillage d'artefacts au profit du British Museum
Sputnik Afrique
Une grande partie des collections du British Museum a été emportée par les Britanniques d'autres pays pendant la période coloniale. Retrouvez plus de détails... 06.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-06T22:44+0200
2025-08-06T22:44+0200
infographies
british museum
colonisation
artefact
pillage
royaume-uni
chine
ghana
nigeria
bénin
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/06/1076541637_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9177149a1f2a09dd0eaa7449371089ec.png
royaume-uni
chine
ghana
nigeria
bénin
grèce
ethiopie
afrique subsaharienne
chili
egypte
inde
île de pâques
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/06/1076541637_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_92931fa951355aee489326c2793bad0d.png
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
british museum, colonisation, artefact, pillage, royaume-uni, chine, ghana, nigeria, bénin, grèce, ethiopie, afrique subsaharienne, chili, egypte, inde, culture, île de pâques, инфографика
british museum, colonisation, artefact, pillage, royaume-uni, chine, ghana, nigeria, bénin, grèce, ethiopie, afrique subsaharienne, chili, egypte, inde, culture, île de pâques, инфографика

Neuf cas de pillage d'artefacts au profit du British Museum

22:44 06.08.2025
S'abonner
Une grande partie des collections du British Museum a été emportée par les Britanniques d'autres pays pendant la période coloniale. Retrouvez plus de détails dans cette infographie de Sputnik.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала