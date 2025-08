https://fr.sputniknews.africa/20250805/lalgerie-est-fondee-a-reclamer-une-revision-ou-une-refonte-globale-de-laccord-avec-lue-1076491828.html

"L'Algérie est fondée à réclamer une révision ou une refonte globale de l'accord avec l’UE"

"L'Algérie est fondée à réclamer une révision ou une refonte globale de l'accord avec l’UE"

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, les économistes algériens Ferhat Aït Ali et Mohamed Achir analysent les enjeux de l’Accord d’association entre Alger... 05.08.2025, Sputnik Afrique

"L'Algérie est fondée à réclamer une révision partielle ou une refonte globale de l'accord avec l’UE" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, les économistes algériens Ferhat Aït Ali et Mohamed Achir analysent les enjeux de l’Accord d’association entre Alger et l’UE, aujourd’hui visé par une procédure d’arbitrage lancée le 16 juillet par Bruxelles. Pour eux, l’Algérie n’a rien retiré de positif de cet accord depuis son entrée en vigueur en 2005.

Le 16 juillet, la Commission européenne a annoncé le lancement d’une procédure d’arbitrage contre l’Algérie, en raison des mesures adoptées dans le cadre de la rationalisation des importations et de la réglementation des investissements.Mais pour Aït Ali, la question dépasse le seul cadre juridique: "Si nous raisonnons en matière d'intérêts nationaux et de politiques publiques de relance des productions locales, il est évident que l'Algérie est fondée à réclamer une révision partielle ou une refonte globale de l'accord en question, tant il est dangereux pour toute action de relèvement des industries nationales à terme et dans l'immédiat." Il ajoute: "Disons que chaque partie est dans son droit, et que la contradiction est entre une logique politique aux attendus légitimes à Alger, et une logique juridique aux arguments solides à Bruxelles. C'est un peu le conflit entre la justice des attentes et la justesse des actions". Selon lui, l’Algérie aurait tout intérêt à activer l’article 107, qui permet de dénoncer unilatéralement l’accord, afin de retrouver la liberté de négocier des accords bilatéraux ciblés avec les pays européens partageant ses intérêts.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

