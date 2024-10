https://fr.sputniknews.africa/20241009/lalgerie-prone-une-revision-de-son-accord-dassociation-avec-lunion-europeenne-1068613616.html

L’Algérie prône une révision de son accord d’association avec l’Union européenne

L’Algérie prône une révision de son accord d’association avec l’Union européenne

Le pays maghrébin "poursuit ses efforts pour établir un partenariat équilibré, bénéfique et ciblé dans son voisinage méditerranéen et avec l'UE en...

Ce partenariat doit "obéir pleinement au principe d’équilibre des intérêts des deux parties et privilégier le soutien des efforts du développement économique dans notre pays, sans aucune restriction, ni condition ni obstacle", a souligné Ahmed Attaf.La semaine dernière, le Président algérien avait indiqué que l’accord d’association avec l’UE serait révisé à partir de 2025. Cette révision est désormais "nécessaire", a expliqué Abdelmadjid Tebboune, et sera menée "avec souplesse et dans un esprit amical sans entrer en conflit avec l’UE".

