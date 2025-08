https://fr.sputniknews.africa/20250805/gutsul-qualifie-le-verdict-du-tribunal-a-son-encontre-de-represailles-politiques--1076492480.html

Gutsul qualifie le verdict du tribunal à son encontre de représailles politiques

Gutsul, comdamnée à 7 ans de prison ce 5 août, a déclaré que le président moldave utilisait la répression comme un moyen de lutter contre les dissidents. 05.08.2025, Sputnik Afrique

Gutsul cheffe de la Gagaouzie, région autonome de la Moldavie, défend des liens étroits avec la Russie et s'oppose à l'intégration de la Moldavie dans l'UE.Elle a été accusée par le gouvernement moldave d'avoir financé le parti Shor, déclaré inconstitutionnel.Voici le total de sa réactionLe tribunal du secteur de Buiucani m'a condamné, moi, le Bashkan [gouverneur] de Gagaouzie légalement élu, à 7 ans de prison dans une colonie pénitentiaire de régime général. Cette décision n'a rien à voir avec la justice. Il s'agit d'une vengeance politique, planifiée et exécutée sur ordre d'en haut.Aujourd'hui, je suis derrière les barreaux, mais demain, n'importe qui qui osera critiquer le pouvoir pourrait se retrouver dans la même situation.Ce n'est pas une condamnation à mon encontre, c'est une condamnation de tout le système démocratique moldave.C'est une tentative d'intimider les habitants de la Gagaouzie qui ont le courage de ne pas voter comme le souhaite le parti au pouvoir.C'est un avertissement à toute l'opposition : " Si vous vous opposez au régime, vous serez emprisonnés, vos biens seront confisqués et votre vie sera détruite ".Le régime du PAS (Parti action et solidarité) et de Maia Sandu utilise la répression comme un outil pour lutter contre les dissidents. À l'approche des élections législatives, ils n'hésitent pas à recourir à toutes les méthodes possibles: fabrication de dossiers, pression sur les juges, condamnations politiques. Tout cela dans un seul but: conserver le pouvoir à tout prix.Je ne reconnais pas cette mascarade et je me battrai pour mon nom, mon honneur et la vérité. Je ne me laisserai pas abattre. Je reviendrai auprès de mon peuple! Auprès de mes enfants! Auprès de ma famille!Nous ferons appel de cette décision devant les instances supérieures et nous obtiendrons justice.

