Malawi: deux anciens présidents dans la course à la présidentielle

Malawi: deux anciens présidents dans la course à la présidentielle

Deux anciens présidents du Malawi ont lancé dimanche des campagnes distinctes pour défaire le président Lazarus Chakwera, au pouvoir depuis 2020, lors des... 04.08.2025

S'adressant à des milliers de partisans dans la deuxième plus grande ville, Blantyre, Peter Mutharika, 85 ans, leader du principal parti d'opposition, le Parti démocratique progressiste, s'est engagé à "sauver" le pays. L'ancien professeur de droit à la retraite a été président de 2014 à 2020, année où sa réélection a été annulée par les tribunaux en raison d'irrégularités. L'ancienne présidente Joyce Banda, du Parti du peuple, a également lancé sa campagne dimanche dans la ville centrale de Ntcheu, s'engageant à donner la priorité à l'autonomisation des jeunes et à la création d'emplois. Joyce Banda, 74 ans, éducatrice et militante pour les droits des femmes, est devenue la première femme présidente du Malawi en 2012, succédant à Bingu wa Mutharika après son décès. Au moins deux autres candidats se sont joints à la course contre l'actuel président, âgé de 70 ans, qui avait remporté 58% des voix lors du nouveau scrutin ordonné par la justice en 2020.

