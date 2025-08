https://fr.sputniknews.africa/20250802/crise-en-rdc-deux-blocs-regionaux-africains-se-mettent-daccord-sur-une-initiative-de-paix-unifiee-1076395983.html

Crise en RDC: deux blocs régionaux africains se mettent d'accord sur une initiative de paix unifiée

Crise en RDC: deux blocs régionaux africains se mettent d'accord sur une initiative de paix unifiée

Sputnik Afrique

William Ruto, le président kényan, et Emmerson Mnangagwa, son homologue zimbabwéen, ont accepté vendredi d'adopter un processus de paix unifié pour résoudre la... 02.08.2025, Sputnik Afrique

2025-08-02T08:41+0200

2025-08-02T08:41+0200

2025-08-02T08:41+0200

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

rwanda

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/02/1076395819_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_ecbd4b891b9dd0f4165d54b43a2f1753.jpg

Coprésidents du Sommet conjoint entre la Communauté de l'Afrique de l'Est et la Communauté du développement de l'Afrique du Sud, les deux dirigeants sont convenus du cadre de fusion des processus de Nairobi et de Luanda, conçus pour restaurer une paix durable et viable en RDC. Selon M. Ruto, qui s'est exprimé dans la capitale kényane Nairobi, l'Union africaine, la SADC et l'EAC se sont engagées à faire taire les armes et à mettre fin au conflit qui touche depuis plusieurs décennies l'est de la RDC grâce à une collaboration bien structurée. Il a également précisé que la réunion de Nairobi a décidé de créer un mécanisme cohérent pour mobiliser les ressources et coordonner des efforts de bonne volonté, ajoutant que le processus africain n'est pas en conflit avec d'autres efforts de paix concernant l'est de la RDC, à savoir les initiatives de Doha et de Washington. Selon le chef de l'Etat kényan, l'objectif principal de la réunion de haut niveau était d'informer officiellement le panel des facilitateurs sur leur mandat, qui comprend le guidage et la supervision d'un processus politique crédible et inclusif dans l'est de la RDC. Ce processus devrait engager toutes les parties prenantes concernées à résoudre les causes profondes de la crise et à restaurer une paix durable dans la région. De son côté, M. Mnangagwa a fait appel à toutes les parties au processus de paix, les exhortant à s'engager honnêtement pour assurer une paix durable et notant que la collaboration et la synergie entre les blocs régionaux de l'EAC et la SADC et d'autres organisations, et notamment les Nations unies, sont essentiels au succès du processus de paix. La réunion a rassemblé Mahamoud Ali Youssouf, le président de la Commission de l'Union africaine, et un panel de facilitateurs africains, dont Uhuru Kenyatta, l'ancien président kényan, Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, Sahle-Work Zewde, l'ancien président éthiopien, et Mokgweetsi Eric Keafetswe, l'ancien président botswanais.

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

rwanda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

afrique subsaharienne, république démocratique du congo (rdc), rwanda