Sputnik lance une diffusion radio 24/7 au Brésil

"Je tiens à féliciter Sputnik pour son rôle de média alternatif fournissant des informations véridiques face à la prolifération des fausses informations et des médias dans le monde et dans le pays. Je tiens également à féliciter tous les professionnels qui travaillent chez Sputnik ici au Brésil pour la qualité et la responsabilité de la diffusion d'informations à tous les Brésiliens et au monde "