Effondrement du néolibéralisme, vers un retour en force de l’État sur la scène internationale?

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l'ex-ministre algérien Mohamed Laïchoubi, analyse les causes qui conduisent le système néolibéral occidental à un

Effondrement du néolibéralisme, vers un retour en force de l’État sur la scène internationale? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, l’ex-ministre algérien Mohamed Laïchoubi, analyse les causes qui conduisent le système néolibéral occidental à un effondrement inéluctable avec des conséquences multidimensionnelles. "L’ensemble de ces paramètres ont conduit à des bouleversements majeurs et imposent une nouvelle géopolitique".

"La responsabilité des analystes et des politiciens qui se penchent sur les crises, est de distinguer dans ces cas-là entre les dérèglements conjoncturels qui n’affectent pas la continuité d’un système et les crises graves profondes, dites de ruptures, annonciatrices de changements majeurs, dans l’organisation des sociétés et de remises en cause des philosophies qui les sous-tendent", affirme à Radio Sputnik Afrique l’ex-ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi, politologue membre d'académies européennes, dont l'Académie royale d'Espagne, de centres de recherche et de cercles de réflexion en géopolitique ainsi que de think tanks internationaux.Dans le même sens, il souligne que "ces chocs sont venus ébranler profondément et durablement la problématique centrale du système, en l’occurrence l’Orthodoxie économique solidement établie dans ces grands pays et qui était indissociable du fameux "consensus de Washington". Bâti sur des concepts de dérèglements des marchés financiers, de financiarisation, de réforme fiscale, de privatisation, de stricte discipline budgétaire. Conçu également pour soutenir un processus de globalisation non dépourvue d’arrière-pensée politique, il est le Bréviaire de la conduite des institutions financières multilatérales, FMI, Banque Mondiale...C’est donc bien cette philosophie centrale, servant de dynamique à l’ensemble du système qui subit un grave coup d’arrêt, dans un contexte d’émergence des puissances du Sud global avec les pays des BRICS: Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud en tête".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

