La tradition primordiale africaine comme antidote aux fractures du monde

Dans cette émission d'Identités Africaines, l'écrivain et philosophe camerounais Gaston-Paul Effa revient sur son parcours singulier. De son enfance au... 31.07.2025, Sputnik Afrique

La tradition primordiale africaine comme antidote aux fractures du monde Sputnik Afrique Dans cette émission d'Identités Africaines, l'écrivain et philosophe camerounais Gaston-Paul Effa revient sur son parcours singulier. De son enfance au Cameroun à sa mission de formateur en philosophie, il évoque la puissance de la lecture, la tradition primordiale et son lien à l'animisme.

Lors de cet échange, Gaston-Paul Effa, auteur du livre L’enfant que tu as été marche à côté de toi, développe sa conception de l'animisme africain non comme un folklore, mais comme une philosophie du lien fondamental à soi et au monde. Pour lui, cette "tradition primordiale" transcende les cultures en renouant avec l'écoute intérieure et le regard authentique sur l'autre.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.

