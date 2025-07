https://fr.sputniknews.africa/20250731/la-solidarite-africaine-la-convivialite-africaine-et-la-fraternite-africaine-1076328395.html

"La solidarité africaine, la convivialité africaine et la fraternité africaine"

"La solidarité africaine, la convivialité africaine et la fraternité africaine"

Sputnik Afrique

Le Bénin invite les militaires des pays de l'AES à venir défiler le 1er aout prochain pour la fête nationale béninoise. Pour Sputnik Afrique, le Dr Bertin... 31.07.2025, Sputnik Afrique

2025-07-31T16:58+0200

2025-07-31T16:58+0200

2025-07-31T16:58+0200

zone de contact

bénin

alliance des états du sahel (aes)

cotonou

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/1f/1076328185_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a1c8c3769e8eb19a8eb67acc324287ee.jpg

"La solidarité africaine, la convivialité africaine et la fraternité africaine" Sputnik Afrique Le Bénin invite les militaires des pays de l'AES à venir défiler le 1er aout prochain pour la fête nationale béninoise. Pour Sputnik Afrique, le Dr Bertin Koovi, homme politique béninois, a commenté cette invitation de Cotonou aux pays de l'AES.

"C'est tout simplement la solidarité africaine, la convivialité africaine et la fraternité africaine que le Bénin veut exprimer par ce geste. C'est aussi une façon de montrer à ces pays que quoi que ces pays soient sortis de la CEDEAO, ces pays reste des pays frères et amis du Bénin", a affirmé Bertin Koovi, l'ancien conseiller á l'image du Président de la Guinée Equtoriale Obiang Nguema Mbasogo.Retrouvez également dans cette émission:🎙Sanusha Naidu, chercheuse principale à l'Institut pour le dialogue mondial, Steven Gruzd de l'Institut sud-africain des affaires internationales, Roman Ambarov, ambassadeur de Russie en Afrique du Sud et Andreï Bystritsky, président du conseil d'administration du Club Valdaï sur la troisième édition de la conférence Valdaï Russie-Afrique à Pretoria;🎙Alexeï Saltykov, ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire, sur la situation géopolitique actuelle en Afrique et sur les possibilités de coopération entre Moscou et Abidjan;🎙Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur l'anniversaire de l'arrivée du CNSP au pouvoir au Niger.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

bénin

cotonou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

bénin, alliance des états du sahel (aes), cotonou, аудио