"Écrire pour exister": le credo d'Ousmane Diarra

"On me menace et je vais avoir peur pour me taire ou pour m’exiler? Je ne veux pas le faire. [...] À mon âge, je n’ai pas le droit à la peur. Eux [les soldats maliens], ils continuent d’aller se battre pour libérer le pays. [...] Je ne vais qu’écrire, démonter leurs argumentaires", partage l'écrivain.