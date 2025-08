Affranchir la parole: quand folie et étrangeté deviennent armes littéraires

"Un jour, j’attrape une grippe carabinée, quarante de fièvre, vraiment alitée [...] tout d’un coup je me réveille et je repense à Joséphin [...] j’ai écrit une centaine de pages sans m’arrêter au crayon. Le livre lui-même est écrit [...] sans grammaire visible, avec une syntaxe créole. On entre dans sa tête, dans sa folie", raconte Mme Devi.