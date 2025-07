https://fr.sputniknews.africa/20250729/renseignement-russe-washington-et-londres-discutent-du-remplacement-de-zelensky-1076219289.html

Le renseignement russe sur une présidentielle ukrainienne tenue dans les Alpes

Le renseignement russe sur une présidentielle ukrainienne tenue dans les Alpes - texte intégral

Une réunion secrète tenue dans les Alpes par les États-Unis et le Royaume-Uni a porté sur les perspectives de remplacement de Volodymyr Zelensky à la tête du... 29.07.2025

Washington et Londres ont récemment organisé une réunion secrète dans une station alpine. Y ont participé le chef de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, le chef de la Direction générale du renseignement militaire ukrainienne, Kyrylo Boudanov, et l'ambassadeur de Kiev à Londres et ex-commandant en chef de l'armée ukrainienne Valeri Zaloujny, selon SVR.Tous les participants à la réunion ont convenu que cette question était attendue depuis longtemps. Remplacer Zelensky est devenu une condition essentielle pour "réinitialiser" les relations de Kiev avec ses partenaires occidentaux, principalement Washington, et pour maintenir l'aide occidentale à l'Ukraine dans la confrontation avec la Russie. Les Américains et les Britanniques ont annoncé leur décision de nommer Valeri Zaloujny à la présidence de l'Ukraine. Yermak et Budanov ont salué cette idée. Parallèlement, ils ont obtenu des Anglo-Saxons la promesse de conserver leurs postes actuels et de prendre en compte leurs intérêts lors de la prise d'autres décisions concernant les remaniements. L'accord conclu dans les Alpes met en lumière le contexte de la récente tentative scandaleuse du "Président" Zelensky de limiter les pouvoirs des instances anticorruption locales. En donnant un coup de pouce politique à Zaloujny, Yermak a "piégé" Zelensky; il l'a persuadé qu'une telle mesure ne perturberait pas les relations de Kiev avec ses partenaires occidentaux, mais a en réalité fourni un prétexte à l'Occident pour lancer une campagne visant à destituer le "Président périmé" du pouvoir, l'accusant d'"empiéter sur la démocratie". Cette réunion et ses résultats sont une raison pour s'adresser aux citoyens ukrainiens. L'élection d'un nouveau Président de votre pays s'est déroulée dans une station alpine. Est-ce ainsi que vous imaginiez le triomphe de la "démocratie, de l'indépendance et de l'autosuffisance" ukrainiennes dont vous rêviez depuis si longtemps?

